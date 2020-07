Real Madrid kan landstitel ruiken na nieuwe overwinning

Real Madrid heeft vrijdagavond een nieuwe stap gezet richting de landstitel in Spanje. De koploper van LaLiga won in Estadio Alfredo Di Stéfano met 2-0 van nummer zeventien Deportivo Alavés. Een strafschop van Karim Benzema en een treffer van Marco Asensio maakten het verschil. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft Real Madrid een voorsprong van vier punten op Barcelona, waardoor het kampioenschap steeds dichterbij komt.

Zinédine Zidane leefde met enkele personele problemen toe naar de thuiswedstrijd tegen Alavés. Dani Carvajal en Sergio Ramos moesten vanwege een schorsing verstek laten gaan, terwijl Marcelo kampte met een blessure. Alle drie de verdedigers hadden zes dagen geleden nog een basisplek tegen Athletic Club (1-0 zege), maar ze werden vervangen door Lucas Vázquez, Ferland Mendy en Raphaël Varane. Bovendien werd Federico Valverde op het middenveld afgelost door Toni Kroos.

Opvallend genoeg waren de meeste grote kansen in de eerste helft voor Alavés. Al in de derde minuut kopte Joselu, ex-speler van Real Madrid, van dichtbij tegen de lat na een voorzet van Édgar Méndez. In de rebound voorkwam Varane op de lijn dat Lucas Pérez de score zou openen. Daarnaast werd keeper Courtois door Oliver Burke gedwongen tot een redding, halverwege de eerste helft. Op dat moment leidde Real Madrid al wel met 1-0, dankzij een vroege strafschop.

Na tien minuten werd Mendy op de rand van het strafschopgebied neergehaald door Ximo Navarro, waarna Benzema de door arbiter Jesús Gil Manzano toegekende penalty benutte. Diezelfde scheidsrechter kwam later in botsing met Pérez en werd in de pauze vervangen door zijn vierde man Héctor Rodríguez, die debuteerde als wedstrijdleider op het hoogste niveau. Zelf nam Manzano de rol van vierde man op zich. Vijf minuten na zijn debuut keurde Rodríguez een treffer van Real Madrid af, maar die werd uiteindelijk toch toegekend.

In de voorbereiding speelde Rodrygo de bal richting Benzema, die buitenspel leek te staan, toch afstormde op het doel en Asensio aan zijn linkerzijde bediende. Kort nadat Asensio afrondde klonk het fluitje, maar de VAR maakte aan de arbitrage duidelijk dat er door achterblijven van verdediger Víctor Laguardia geen sprake was van buitenspel en dus telde het doelpunt. Na een uur liet Courtois zich gelden met een knappe redding op een hard schot van Joselu, terwijl collega-doelman Roberto Jiménez aan de overzijde de 3-0 van Rodrygo voorkwam in de korte hoek. Real Madrid was niet oppermachtig, maar de zege kwam nooit echt meer in gevaar.