‘Barcelona bereikt persoonlijk akkoord over zomerse toptransfer’

Barcelona heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Lautaro Martínez, zo beweert ESPN vrijdagavond. Volgens de sportzender is het echter nog niet zeker dat de aanvaller van Internazionale na dit seizoen de oversteek maakt naar het Camp Nou. Niet alleen moeten beide clubs nog een transfersom overeenkomen, ook zal Barcelona volgens de berichtgeving pas toeslaan als Philippe Coutinho deze zomer wordt verkocht.

Door de coronacrisis is het budget van Barcelona voor komend seizoen geslonken met tweehonderd miljoen euro. De club weet voor welk bedrag Martínez op te halen is, maar is niet van plan om aan de contractuele afkoopsom van 111 miljoen euro te voldoen. Barcelona zou graag een of enkele spelers betrekken in de deal om de vraagprijs te drukken, maar Inter voelt meer voor een directe geldtransactie.

Om die reden lijken de inkomsten uit een transfer van Coutinho noodzakelijk om Martínez weg te halen uit Milaan. De spelmaker kwam in 2018 voor een maximumbedrag van 160 miljoen euro over van Liverpool, maar sindsdien is zijn transferwaarde alleen maar afgenomen. Zijn zaakwaarnemer Kia Joorabchian heeft aangegeven dat Coutinho een terugkeer naar de Premier League wel ziet zitten, al zijn er nog geen concrete biedingen.

Barça slaagde er in januari niet in om een geschikte opvolger voor de steeds vaker geblesseerde Luis Suárez te vinden en de noodgreep om Leganés achttien miljoen euro te betalen voor Martin Braithwaite wordt ook niet gezien als de permanente oplossing. Barcelona is daarom gebrand op de komst van een aanvaller van wereldklasse; Neymar is onbetaalbaar, dus is Martínez gebombardeerd tot topfavoriet. De 22-jarige Argentijn was dit seizoen in 28 competitieduels goed voor 12 doelpunten en 4 assists.. In de Champions League scoorde hij vijf keer in zes optredens.