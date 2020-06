Frenkie de Jong-scenario dreigt voor droomaanwinst van Barcelona

Lautaro Martínez is bezig aan een uitstekend seizoen bij Internazionale en lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Italiaanse dienst nu Barcelona hem dolgraag wil inlijven. Volgens diverse Spaanse en Italiaanse media is een ruildeal met diverse spelers ophanden om de afkoopsom van 111 miljoen euro te drukken. De Catalanen hebben met Lionel Messi een fervente bewonderaar en zijn bereid ver te gaan voor zijn komst, maar de vraag is of de gewilde spits wel echt tot zijn recht komt in Camp Nou.

Door Thijs Verhaar

In de voetballerij is timing vaak het toverwoord. Real Madrid probeerde Lautaro in 2015 te kopen, maar hij bedankte omdat hij toen voelde dat hij als achttienjarig talent vooral speeltijd nodig had. Het toptalent bleef zich gestaag ontwikkelen bij Racing Club en in de zomer van 2018 kwam Internazionale wel tot een overeenkomst. Zijn eerste seizoen was al goed en dit jaar is hij helemaal tot wasdom gekomen nu hij een levensgevaarlijk duo vormt met Romelu Lukaku. Real Madrid is er volgens Inter’s directeur Piero Ausilio net als onder meer Chelsea en Manchester United andermaal bij om hem over te kopen, maar Barcelona is het ‘meest bereidwillig’ om de Argentijn te strikken.

Toch zal het geen eenvoudige opgave worden. “De realiteit in de situatie van Martínez is dat er maar één pad naar zijn vertrek bij Internazionale leidt en dat is als zijn afkoopclausule geactiveerd wordt. Het is een clausule waar iedereen van weet, daar kunnen we niet aan ontkomen”, geeft Ausilio te kennen. “Het is een ingewikkelde clausule, omdat er een deadline bestaat en de eisen heel precies zijn. De clausule verloopt vroeg in juli, dus is niet heel lang van kracht”, verwijst de directeur van Internazionale naar de looptijd van de clausule, die 111 miljoen euro bedraagt en volgens ingewijden op 15 juli verloopt.

De Catalanen slaagden er in januari niet in om een geschikte opvolger voor de steeds vaker geblesseerde Luis Suárez te vinden en de noodgreep om Leganés 18 miljoen euro te betalen voor Martin Braithwaite is ook niet de oplossing. Barcelona moet daarom deze zomer alles op alles zetten om nu wel een aanvaller van wereldklasse aan te trekken. Neymar is onbetaalbaar, dus is het eenvoudig te verklaren waarom Lautaro tot topfavoriet is gebombardeerd. Sowieso lijkt hij van alle beschikbare aanvallers vanwege zijn manier van voetballen de meest logische vervanger van Suárez, maar het is zeker geen garantie dat hij gaat slagen omdat hij toevallig over dezelfde looplijnen en gretigheid beschikt.

Lautaro is het gewend om in een tweespitsensysteem te spelen en Barcelona gaat niet afstappen van het geliefde 4-3-3. Zodoende is het risico groot dat hij net als Frenkie de Jong uit zijn comfort zone wordt gehaald zodra hij voet zet op Catalaanse bodem. Bij Ajax liet De Jong wekelijks zien het spel wat Barcelona graag speelt tot in de puntjes te beheersen, maar eenmaal aangekomen in Camp Nou blijkt hij niet op zijn favoriete positie te mogen spelen zolang Sergio Busquets inzetbaar is als centrale middenvelder. In zijn nieuwe rol doet De Jong het zeker niet slecht, maar hij is lang niet zo dominant als hij in de Johan Cruijff ArenA was.

Voor Lautaro dreigt op voorhand hetzelfde. Indien hij bij Barcelona komt te spelen, lijkt het de meest logische optie om hem de rol van Suárez te geven als centrumaanvaller, met Lionel Messi op links en Antoine Griezmann op rechts. Tot nu toe heeft de 22-jarige Argentijn echter nooit in een driemansvoorhoede gespeeld, dus is een succesverhaal allerminst gegarandeerd. Hij is geen traditionele nummer negen en ook geen echte nummer tien. Hij zit er een beetje tussenin. De reden waarom Lautaro bij Inter zo goed samenspeelt met Lukaku, is de bereidwilligheid van beide aanvallers om naar de zijkanten te trekken en elkaars posities over te nemen.

Lautaro was dit seizoen in 22 competitieduels goed voor elf treffers en liep in de Champions League bijna één op één met vijf goals in zes groepsduels. Ook bij de Argentijnse nationale ploeg rendeert hij tot nu toe uitstekend met negen doelpunten in zeventien interlands. Hij schoot zijn land onder meer naar de derde plaats in de vorige editie van de Copa América, waar hij een duo vormde met Sergio Agüero en Messi kort achter hen. Fernando Batista, zijn voormalig coach bij Argentinië Onder-23, adviseert Barcelona daarom om een tandem te maken met Suárez en Lautaro. “Als je 4-3-3 speelt, kun je maar een topspits opstellen”, beredeneert hij bij Mundo Deportivo. “Maar met twee van zulke giganten voorin zou Barça een enorm voordeel hebben.”

Bovendien biedt dat Messi gelegenheid om een linie te zakken en het spel nog meer naar zich toe te trekken, aldus Batista. Daarom zou de keuzeheer zo lang mogelijk vasthouden aan de 33-jarige Suárez, die Lautaro de fijne kneepjes van het spitsenvak kan bijbrengen. De vraag is echter wel wat Barcelona in dat scenario aan moet vangen met Antoine Griezmann. De Fransman stapte vorig seizoen voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid, maar hij kampte dit jaar met hetzelfde probleem als wat Lautaro te wachten lijkt te staan. Net als de Argentijn is Griezmann meer een beweeglijke aanvaller dan een targetman, waardoor hij niet echt past bij het spelsysteem.

Als voordeel heeft Lautaro echter dat hij wel beschikt over een goede klik met Messi. De zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or maakt bepaald geen geheim van zijn bewondering voor de gedroomde aanwinst. “Hij is spectaculair, een ongelooflijk talent. We konden al vroeg zien dat hij een goede speler zou worden en nu laat hij het zien”, verkondigde Messi in februari aan Mundo Deportivo. “Hij is erg sterk en briljant als hij alleen op de keeper afgaat. Hij scoort goals, maakt ruimte, heeft een goede passeerbeweging, kan de bal afschermen en is altijd aanspeelbaar. Hij is een indrukwekkende aanvaller en een zeer complete speler”, prees Messi zijn landgenoot.

Toch is Lautaro nog lang geen eindproduct. Dit seizoen maakte hij weliswaar 16 goals in alle competities, maar slechts 18,4 procent van zijn doelpogingen eindigt in een doelpunt. Daarmee is hij lang niet zo doelgericht als bijvoorbeeld de eveneens beschikbare Timo Werner, die bij RB Leipzig exact een kwart van zijn schoten omzet in een treffer. Ook qua passzuiverheid en succesvolle dribbels is er nog veel winst te boeken voor Lautaro, die het tot nu toe op alle gebieden aflegt tegen Luis Suarez, terwijl laatstgenoemde dit seizoen nauwelijks topfit is geweest.

Fabio Capello adviseert Lautaro daarom nog even te wachten met een vertrek bij Inter, dat hem twee seizoenen geleden inlijfde voor 25 miljoen euro en nu meer dan het viervoudige verlangt voor haar sterspeler. “Hij is een heel goede speler die alles heeft”, aldus de oud-coach van AC Milan in gesprek met El Larguero. “Toch wordt het moeilijk voor hem om Luis Suárez uit de basis te spelen zolang hij daar nog actief is. Ik denk daarom dat het voor hem nu beter is om een basisplaats te hebben bij Inter, dan moeten hopen op invalbeurten bij Barcelona.”

Natuurlijk is het een bizar idee dat Barça meer dan honderd miljoen euro betaalt of diverse spelers betrekt in een ruildeal voor iemand die ze op de bank laten zitten, maar hetzelfde overkwam recentelijk Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho. Wie niet in het systeem past of zich schikt in een andere rol, wordt genadeloos opgeofferd. Iedereen die Lautaro heeft zien spelen zal bevestigen dat hij het in zich heeft om te slagen bij een absolute topclub, maar alles hangt af van de omstandigheden. Heeft Setién een concreet plan om hem in te passen of is Lautaro de zoveelste peperdure speler die zonder achterliggende visie wordt begeerd vanwege zijn status als toptalent? In dat geval zou de spits er goed aan doen om andermaal ‘nee’ te zeggen tegen een Spaanse grootmacht.