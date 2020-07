Barcelona-fans grijpen Ronaldo-tweet uit 2015 aan om woede te uiten

Barcelona won woensdagavond met 1-0 van stadgenoot Espanyol, waardoor de titelstrijd met koploper Real Madrid nog steeds spannend is. De aanhang van de Catalaanse grootmacht lijkt momenteel echter met andere zaken bezig te zijn. Op de sociale media is namelijk behoorlijk wat ophef over een oude tweet van assistent-trainer Eder Sarabia, die de loftrompet steekt over Cristiano Ronaldo.

"Er is nooit een betere doelpuntenmaker geweest dan Ronaldo", zo schreef Sarabia in september 2015 over de Portugese aanvaller van Juventus, die destijds nog was verbonden aan Real Madrid. De tweet kwam drie maanden nadat Barcelona de Champions League had veroverd. Supporters van Barça vragen in reacties onder het bericht massaal om het ontslag van Sarabia. Het is niet de eerste keer dat de rechterhand van Quique Setién betrokken is bij een relletje.

Jamás ha habido un goleador como Cristiano. #CR7 — Eder Sarabia (@edersa10) September 12, 2015

Eind juni berichtten de Spaanse media massaal over Sarabia tijdens de uitwedstrijd van Barcelona tegen Celta de Vigo (2-2). Tijdens een drinkpauze leek de assistent-trainer opzichtig te worden genegeerd door Lionel Messi. Uit de beelden van El Partidazo de Movistar werd inderdaad duidelijk dat de Argentijnse aanvaller geen zin had in de instructies van Sarabia. Onder meer Marca benadrukte nog maar eens dat de verhouding tussen de spelers en technische staf bij Barcelona behoorlijk is verslechterd en dat met name Sarabia op weinig steun meer kan rekenen.

Tijdens de uitwedstrijd van Barcelona tegen Real Madrid op 1 maart was het gedrag van Sarabia ook al voer voor discussie. De assistent-coach was bijna de hele wedstrijd driftig aan het gebaren, tot ergernis van veel televisiekijkers en Barcelona-supporters. Onder meer Antoine Griezmann kreeg de volle laag van de Spanjaard na een gemiste kans. Sarabia bood na afloop zijn excuses aan, maar zei er ook bij dat hij niet van plan was om zijn manier van werken tijdens duels te veranderen. Verschillende Spaanse media meldden dat de hulptrainer het had verbruid bij de spelersgroep, al nam onder meer Gerard Piqué het publiekelijk voor hem op.