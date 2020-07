Besluit Fonseca vergroot onduidelijkheid over toekomst Kluivert

Justin Kluivert is door AS Roma niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het treffen met Parma van woensdagavond. Naar verluidt is de vleugelaanvaller door trainer Paulo Fonseca om ‘technische redenen’ gepasseerd. Filippo Biafora, journalist van Il Tiempo meldt via Twitter dat Kluivert ontbreekt omdat men in Rome bezig is om de Nederlander deze zomer te verkopen.

Kluivert beschikt in het Stadio Olimpico over een contract tot de zomer van 2023, maar het lijkt er niet op dat de 21-jarige aanvaller nog minimaal drie seizoenen verbonden blijft aan AS Roma. De in 2018 voor ruim zeventien miljoen euro overgenomen buitenspeler werd recentelijk door verschillende buitenlandse media al genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal. The Gunners hebben echter nog geen officieel bod neergelegd in de Italiaanse hoofdstad.

De voormalig vleugelaanvaller van Ajax heeft sinds de hervatting van de Serie A bepaald nog geen indruk gemaakt. In de wedstrijden waarin hij een basisplaats had, tegen AC Milan en Napoli, werd hij voortijdig naar de kant gehaald door Fonseca. Beide ontmoetingen eindigden ook in een nederlaag voor de Romeinen: 2-0 en 2-1. In de duels met Sampdoria (2-1 winst) en Udinese (0-2 verlies) kwam Kluivert niet van de bank af. De tweevoudig international van Oranje staat dit seizoen op zeven treffers en twee assists in 35 wedstrijden in alle competities namens AS Roma.