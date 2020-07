Solskjaer lacht om flirt met Oranje-international: ‘Waar komt dat vandaan?’

Nathan Aké sprak zaterdag na afloop van de uitwedstrijd van Bournemouth tegen Manchester United (5-2) nederlaag kort met Ole Gunnar Solskjaer, manager van the Red Devils. Vanwege de door BT Sport uitgezonden beelden werd de Oranje-international al snel in verband gebracht met de recordkampioen van Engeland. Solskjaer grijpt een persmoment aan om een en ander uit de wereld te helpen.

Volgens bovengenoemde zender zou Solskjaer ‘Succes verder, je hebt alleen een beetje geluk nodig van je centrale verdedigers. Ga zo door.’ hebben gezegd. Oplettende televisiekijkers dachten echter iets anders gehoord te hebben uit de mond van de Noorse manager: ‘We hebben hier een linksbenige centrumverdediger nodig, dus blijf je best doen’. Op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Aston Villa van donderdagavond schept Solskjaer duidelijkheid: "Ik heb zeven centrale verdedigers. Ik weet niet waar dit vandaan komt. We hebben het prima voor elkaar."

Swear he says ‘we need a left footed CB, keep going’ pic.twitter.com/bRCBSzZ4Gt — utdcover (@utdcover) July 5, 2020

Aké is naast Manchester United ook al in verband gebracht met een transfer richting Manchester City en Chelsea. The Blues zouden de Nederlandse mandekker voor 44 miljoen euro kunnen terughalen. De door Feyenoord opgeleide verdediger werd medio juni 2017 door Chelsea voor circa 22 miljoen euro verkocht aan Bournemouth, nadat hij eerder al was verhuurd aan de laagvlieger. Zijn huidige verbintenis in Zuid-Engeland loopt nog twee seizoenen door.

Solskjaer greep de persbijeenkomst tevens aan om David De Gea te complimenteren. De Spaanse doelman is vanwege enkele fouten de laatste tijd behoorlijk vaak bekritiseerd, maar de keuzeheer van Manchester United gaat daar niet in mee. "Hij heeft hier enkele jaren uitstekend gepresteerd en begint na de zomer aan zijn tiende seizoen. Hij heeft het gelijk van Eric Steele (voormalig keeperstrainer Manchester United, red.) bewezen, we hebben altijd in hem geloofd. In het begin had hij het moeilijk met het fysiek gedeelte van het Engelse voetbal, maar in mijn optiek is David de beste keeper van de afgelopen negen, tien jaar."