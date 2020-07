Zirkzee plaatst Ihattaren en Feyenoord-talent in rijtje met Gnabry

Joshua Zirkzee maakte het afgelopen Bundesliga-seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Bayern München en had met vier doelpunten een aandeel in het behaalde kampioenschap. Het negentienjarige talent kwam tot twaalf wedstrijden in alle competities en wordt gezien als een van de grootste talenten in de selectie van trainer Hansi Flick. Hoewel hij dagelijks op het veld staat met spelers als Robert Lewandowski, Thomas Müller en Thiago Alcántara, noemt hij twee Nederlanders als hij gevraagd wordt naar de beste spelers met wie hij ooit heeft samengespeeld.

“De beste spelers met wie ik heb samengespeeld in mijn loopbaan tot nu toe?”, herhaalt Zirkzee de vraag via een vraag- en antwoordsessie op het Instagram-account van Rising Ballers, een online platform dat zich richt op de toekomstige generatie voetballers. De Nederlands jeugdinternational hoeft niet lang na te denken en komt met een top vier: “Mohamed Ihattaren van PSV, Angelo Stiller en Serge Gnabry van Bayern, en Wouter Burger van Feyenoord.”

Joshua Zirkzee en Wouter Burger als jeugdspelers van Feyenoord

Zirkzee maakte in de jeugd van ADO Den Haag de overstap naar de opleiding van Feyenoord en kwam daar een jaar met Burger, afgelopen seizoen sinds januari verhuurd aan Excelsior, te spelen. Na een seizoen verliet hij Varkenoord voor Bayern. Met de achttienjarige Ihattaren speelde Zirkzee louter samen bij de jeugdteams van de KNVB. Stiller is een negentienjarig talent van Bayern. De controlerende middenvelder wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.

Zirkzee stond als Feyenoord-talent in de belangstelling van verschillende clubs. Behalve Bayern was ook Everten zeer geïnteresseerd. Hij ging op proef bij the Toffees, maar verkoos het aanbod van de Duitse grootmacht boven een verhuizing naar Liverpool. “Waarom ik niet voor Everton koos? Ik heb daar een prima proefperiode gehad. Ze hadden een goed plan, maar toen Bayern zich meldde was ik verkocht”, aldus Zirkzee, die andere talenten het advies mee geeft om ‘hard te werken’ en nooit op te geven. De talentvolle centrumspits tekende vorig jaar een nieuw contract en ligt tot medio 2023 vast in München.