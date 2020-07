Massale verbazing om gedrag Bernardo Silva tijdens erehaag voor Liverpool

De spelers van Manchester City vormden donderdagavond een erehaag voor de kersverse kampioen Liverpool, voorafgaand aan de onderlinge wedstrijd die om 21.15 uur begon. Niet alle spelers van Manchester City waren echter bereid om de traditie te eerbiedigen. Bernardo Silva viel op door niet mee te klappen voor de spelers van Liverpool, een slok uit zijn drinkfles te nemen en voortijdig uit de erehaag te lopen.

Op beelden van de erehaag is te zien dat alle spelers van Manchester City applaudisseren voor Liverpool, behalve Bernardo Silva. Op sociale media werd de weigering van de aanvaller gretig opgepikt: sommige supporters noemen hem gekscherend een 'legende', maar er klinkt ook verbazing over zijn onwelwillendheid om te participeren in de traditie. Verder merken tv-kijkers op dat het effect van de erehaag in een leeg stadion hoe dan ook deels verdwijnt.

Iedereen heeft het over hoe mooi de erehaag van Manchester City is. Niemand laat je zien wat Bernardo Silva doet. Hij weigert te klappen voor Liverpool FC, maar dat is niet het enige …???? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 2 juli 2020

"Het werd allemaal te veel voor Bernardo Silva, die besloot om niet te klappen en weg te lopen voordat de erehaag überhaupt klaar was", schrijft het populaire Twitter-account SPORTbible. Ook het account van Match of the Day tweet over de beelden: 'Bernardo Silva liep al weg voordat het ten einde was!' Als reactie op de tweet stellen supporters dat het een onsportieve reactie is van de aanvaller.

"Natuurlijk vormen we een erehaag", zo kondigde trainer Josep Guardiola in de aanloop naar de topper aan. "We geven Liverpool een fantastisch welkom, als ze in ons huis komen. Dat doen we omdat ze het verdienen." Overigens werd de kampioen van de Premier League in de eerste helft overlopen door Manchester City: bij rust staat het 3-0 door treffers van Kevin De Bruyne, Raheem Sterling en Phil Foden.