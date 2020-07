Anekdote van Sneijder over ‘vechtpartij’ bij Oranje op EK 2012 weerlegd

Wesley Sneijder deed in zijn biografie Sneijder uitgebreid uit de doeken wat er misging bij Oranje op het EK van 2012. De oud-middenvelder vertelde dat Rafael van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar ‘stoorzenders’ waren, dat laatstgenoemde bijna op de vuist ging met Mark van Bommel na een etentje en dat het toernooi voornamelijk door die spanningen uiteindelijk dramatisch verliep. Toenmalig bondscoach Bert van Marwijk bagatelliseert de woorden van Sneijder in zijn column in De Telegraaf.

“Het feit dat er nu pas, na acht jaar, wat over wordt gezegd, geeft aan dat het een storm in een glas water was. Op elk toernooi gebeuren dingen. Dat kun je in de hele historie van het voetbal terugzien”, begint Van Marwijk zijn relaas. Oranje had twee jaar eerder de finale van het WK in Zuid-Afrika, die met 0-1 verloren ging, gehaald, maar keerde in 2012 na nederlagen tegen Denemarken, Duitsland en Portugal met nul punten in de groepsfase huiswaarts. Van Marwijk benadrukt dat er in Zuid-Afrika ook onvrede was, maar stelt tegelijkertijd dat iedereen zich ‘prettig voelde’ doordat teammanager Hans Jorritsma een ‘fantastische accommodatie’ had gevonden.

“Bij het EK in 2012 deden we dezelfde voorbereiding, maar verloren we de eerste wedstrijd van de Denen. Bij het WK in 2010 wonnen we van diezelfde Denen”, wijst de voormalig bondscoach naar de 0-1 nederlaag in de openingswedstrijd van het EK 2012. “En in 2010 zat Klaas-Jan Huntelaar bij zijn club (AC Milan, red.) op de bank of soms op de tribune. In 2012 was hij topscorer van de Bundesliga (bij Schalke 04, red.) geworden en stond hij er anders in. Maar Robin van Persie was topscorer van Engeland geworden. Ik begreep wel dat Klaas-Jan er anders in stond, maar ik had een duidelijke keus gemaakt voor Robin. Dat is voor spelers moeilijk te accepteren, maar het is daar nooit uit de hand gelopen. Ja, er zijn wat woorden gevallen. Meer niet. Er is nooit gevochten.”

Van Marwijk stelt dat het EK 2012 voor een coach ‘vele malen leerzamer’ was, omdat het moeilijk is om spelers ‘die moeilijk met elkaar door één deur kunnen’ een topprestatie te laten leveren. “Die twee roeisters Van der Kolk en Van Eupen konden elkaars bloed wel drinken, maar haalden samen goud op de Olympische Spelen. Dat voorbeeld heb ik meer dan eens aan spelers gegeven. Wesley Sneijder en Mark van Bommel zijn ook schoolvoorbeelden. In het veld knapte de een toch wat voor de ander op en nu nodigt Wesley Mark uit om het eerste exemplaar van zijn boek in ontvangst te nemen.”