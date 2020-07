Memphis Depay imponeert bij eerste wedstrijd sinds 199 dagen

Memphis Depay heeft woensdagavond zijn officieuze rentree gemaakt voor Olympique Lyon. De Oranje-international luisterde zijn eerste wedstrijd sinds 199 dagen, toen hij zijn voorste kruisband afscheurde, op door tegen de Zwiterse amateurclub Port Valais al na twee minuten te scoren.

Binnen 120 seconden versierde Olympique Lyon een strafschop, die door Depay werd opgeëist en benut. De 26-jarige spits had er duidelijk zin in en gaf vier minuten later een assist op Karl Toko Ekambi, om in de achttiende minuut opnieuw te scoren. Ditmaal begon Depay vanaf de linkerkant aan een dribbel, die hij succesvol wist af te ronden. Op moment van schrijven was de tussenstand 4-0.

Depay liep op 15 december 2019 een zware knieblessure op tegen Stade Rennes. De aanvaller bleek de eerste helft merkwaardig genoeg uit te hebben gespeeld met een afgescheurde voorste kruisband. Depay zette zich tijdens zijn revalidatie vol in om er bij te kunnen zijn op het EK, dat vanwege de coronacrisis met een jaar werd uitgesteld.