‘Ten Hen Hag heeft opvallende naam in gedachte voor spitspositie Ajax’

Trainer Erik ten Hag wil Quincy Promes in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan het werk zien als spits van Ajax, zo schrijft Voetbal International in een analyse over de aanvalslinie van de Amsterdamse club. De Oranje-international speelde afgelopen seizoen vaak aan de linkerkant van de voorhoede en als nummer tien kort achter de spitsen, tot tevredenheid van de technische staf.

Promes kwam voor de coronacrisis tot zeven duels als aanvallende middenvelder, kort achter Tadic. "De technische staf van Ajax heeft zelfs de rotsvaste overtuiging dat indien Promes daar een heel seizoen speelt, hij net zoveel rendement heeft als links aan de buitenkant", voegt bovengenoemd medium daaraan toe. "Dat de aanvaller toch vooral op de linkerflank heeft gespeeld, heeft te maken met zijn diepgang, het goede spel van Hakim Ziyech (die naar Chelsea is vertrokken, red.) achter de spits en de succesvolle connectie die het duo in die speelwijze had."

"Promes, die bij Oranje zelfs ook als wingback werd gebruikt, is zelfs zó veelzijdig dat de technische staf hem in de voorbereiding ook als spits aan het werk wil zien", klinkt het. De formatie van Ten Hag traint nog door tot 12 juli, waarna een vakantie volgt van drie weken. Op 1 augustus wordt de voorbereiding op de jaargang 2020/21 hervat door Ajax. Promes kwam in het seizoen 2019/20 tot 16 doelpunten en 5 assists in 28 wedstrijden in verschillende competities namens Ajax.

Ten Hag maakte afgelopen seizoen in de meeste gevallen gebruik van Dusan Tadic als diepste spits. Klaas-Jan Huntelaar, die onlangs zijn contract in de Johan Cruijff verlengde, zal als pinchhitter en mentor voor de jongere spelers fungeren. Lassina Traoré wordt aangemerkt als stand-in voor Tadic, terwijl Brian Brobbey, die onlangs een eerste aanbieding van Ajax van tafel veegde, normaal gesproken ervaring gaat opdoen bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens Voetbal International blijft Ten Hag ondanks de verschillende mogelijkheden zoeken naar een directe versterking voor de nummer tien-positie. Vorig seizoen viel de aanvallende puzzel namelijk toen Ten Hag Ziyech op tien zette en voorin Promes, Tadic en David Neres de aanvalslinie vormden. Met de laatste drie nog in de selectie is het aannemelijk dat de Ajax-trainer in die succesvolle formatie aan het seizoen zal beginnen", zo klinkt het.