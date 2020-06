Derksen doet contractuele onthulling: einde Veronica Inside nabij

Mocht Johan Derksen besluiten volgend seizoen niet terug te keren aan tafel bij Veronica Inside, dan betekent dat ook onmiddellijk het einde van het voetbalpraatprogramma in het huidige format. De zeer ervaren analist legt dinsdag in gesprek met RTL Boulevard uit dat dat contractueel zo is vastgelegd.

Deze maand kwam er op spectaculaire wijze een einde aan het huidige seizoen van Veronica Inside. Derksen vergeleek rapper Akwasi twee weken geleden bij wijze van grap met Zwarte Piet, waarna de oud-verdediger werd beticht van racisme. Een week later stond er een speciale thema-uitzending van Veronica Inside op het programma in het kader van racisme, waarna Derksen flink onder vuur werd genomen door presentator Wilfred Genee.

De zeer kritische houding van Genee werd hem niet in dank afgenomen door Derksen en collega-analist René van der Gijp, waarna de laatste uitzending van het seizoen afgelopen maandag werd geschrapt. Tot dusver is onduidelijk of er een nieuw seizoen van Veronica Inside komt en zijn de onderlinge spanningen nog altijd niet verdwenen, bekent Derksen. "Wanneer we daar allemaal aan toe zijn en wanneer de emoties weer wat ingedaald zijn. Dan zien we wel of we er uit komen. Maar ik denk dat de problemen die er nu zijn blijven. Dat verandert niet."

Derksen hoeft geen excuses van Genee te horen. "Hij hoeft voor mij geen excuus te maken. Hij heeft een mening en een bepaalde aanpak gehanteerd. Dat is zijn goed recht", aldus de 71-jarige analist, die zondagavond aan de buis gekluisterd zat toen Genee bij Op1 zijn verhaal deed over de situatie. "Ik vind niet dat ik moet reageren op een ander televisieprogramma, maar uiteraard heb ik het gezien", vervolgt Derksen. "Ik heb tegen Wilfred gezegd wat ik ervan vind. En heel Nederland hoeft daar niet van mee te genieten."

Mocht Veronica Inside volgend seizoen geen vervolg krijgen, dan betekent dat ook direct het einde van de televisiecarrière van Derksen én het einde van het voetbalpraatprogramma. "Ik heb geen enkele ambitie om verder nog iets op televisie te doen. Dat was het dan. Dan is het format ook definitief klaar. Dat is namelijk contractueel zo vastgelegd", aldus Derksen.