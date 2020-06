Ajax zwaait dag voor openen transfermarkt tweetal uit

Ajax maakt via Twitter melding van het vertrek van Ryan Babel en Bruno Varela. Eerstgenoemde werd afgelopen seizoen gehuurd van Galatasaray. De doelman, eigendom van Benfica, speelde sinds januari 2019 op huurbasis in Amsterdam. De huurovereenkomsten lopen deze dinsdag af en de samenwerking wordt niet voortgezet. Ajax wenst de aanvaller en de sluitpost het allerbeste voor de toekomst.

Babel liet in mei in gesprek met De Telegraaf al weten dat een langer verblijf bij Ajax wat hem betreft geen optie was. De routinier beschikt bij Galatasaray over een doorlopend contract tot medio 2022. "Dus keer ik terug", zo liet hij bijna twee maanden geleden optekenen. "En ik moet vol aan de bak om EK-vorm te tonen. Dat toernooi halen, moet mogelijk zijn en daar ga ik alles voor uit de kast halen. Na die eindronde in de zomer van 2021 zal ik nog één seizoen voor Gala spelen. Daarna beslis ik of ik stop met voetballen. Of volgend seizoen een nieuwe verhuur aan Ajax erin zit? Het is veel te voorbarig om het daar nu over te hebben." Babel, die zich in januari meldde bij Ajax, kwam voor de coronacrisis tot negen wedstrijden in alle competities. Hierin scoorde hij eenmaal.

Their last day here: All the best, Ryan & Bruno! ?? pic.twitter.com/5EBD9550wZ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2020

Ajax had de optie om Varela voor vijf miljoen euro definitief over te nemen van Benfica, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars maakt daar geen gebruik van. Met Maarten Stekelenburg werd vorige week al een vervanger binnengehaald voor Varela, die in totaal tot drie wedstrijden voor Ajax en twee namens Jong Ajax kwam. Zijn contract in Portugal loopt nog twee seizoenen door.

De Amsterdamse club nam eerder al afscheid van Hakim Ziyech, die zijn loopbaan vervolgt bij Chelsea. De zomerse transfermarkt gaat op 1 juli open en het is niet ondenkbaar dat Ajax nog meer spelers kwijtraakt in de komende tijd. Op verzoek van de KNVB is de transferperiode in stukken opgedeeld door de FIFA. De eerste overschrijvingsperiode is tussen 1 en 21 juli. In een later stadium volgen negen nog nader te bepalen weken die overeenkomen met de laatste negen weken van de registratieperiode van de meeste competities in Europa.