Manchester City met bizarre wedstrijdstatistieken naar halve finale FA Cup

Manchester City heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. De titelverdediger won zondagavond met 0-2 van Newcastle United dankzij treffers van de jarige Kevin De Bruyne en van Raheem Sterling. De bezoekers waren bijzonder dominant en dat machtsoverwicht kwam tot uiting in de statistieken. Zo had Manchester City 76 procent balbezit en verstuurde het 702 passes, tegenover 225 van Newcastle United. Met name in de eerste helft was het verschil absurd: na 27 minuten had Manchester City 188 passes verstuurd en de tegenstander 15. De passnauwkeurigheid over de gehele wedstrijd was 90 om 66 procent. In de halve finale neemt Manchester City het op tegen Arsenal.

Josep Guardiola voerde bij Manchester City vier wijzigingen door ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen Chelsea (2-1) van donderdag. 'Bekerkeeper' Claudio Bravo verving Ederson onder de lat, terwijl Nicolás Otamendi achterin werd aangewezen als vervanger van de geschorste Fernandinho. David Silva nam de plek van Rodri over, terwijl Bernardo Silva werd vervangen door Gabriel Jesus. Manchester City zocht al vroeg naar de voorsprong. Na een krachtige, lage voorzet van Kyle Walker kreeg Gabriel Jesus zijn voet niet goed tegen de bal; een geplaatst schot van Riyad Mahrez zeilde rakelings naast.

Gezien het machtsoverwicht kon het openingsdoelpunt eigenlijk niet uitblijven. In de eerste helft noteerde Manchester City liefst 82 procent balbezit, terwijl het aantal doelpogingen twee om vijftien was in het voordeel van de bezoekers. Uiteindelijk hadden de manschappen van Guardiola wel een strafschop nodig om de ban te breken. Na een voorzet van Walker werd Jesus aan de rand van het vijfmetergebied getorpedeerd door Fabian Schär. De Bruyne ontfermde zich over het buitenkansje en schoot hard en laag raak; hij stuurde doelman Karl Darlow de verkeerde kant op. Daarmee bepaalde de spelmaker de ruststand.

Het was voor De Bruyne zijn 100ste officiële doelpunt in clubverband: 53 voor Manchester City, 20 voor VfL Wolfsburg, 17 voor KRC Genk en 10 voor Werder Bremen. De Belg kende zodoende een fraaie 29ste verjaardag. Met een gevaarlijke kopbal zorgde Aymeric Laporte op slag van rust bijna voor de 0-2. Halverwege de tweede helft volgde de eerste serieuze kans van Newcastle. Allan Saint-Maximin bediende Dwight Gayle, die uit kansrijke positie hoog over schoot. Het was een peperdure misser, want een minuut later bepaalde Sterling de eindstand door naar binnen te trekken en hard langs Darlow te mikken.