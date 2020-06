Van Marwijk en Schreuder zorgen voor verbijstering met droomelftallen

Bert van Marwijk en Alfred Schreuder hebben zondagavond op verzoek van Ziggo Sport hun droomelftal samengesteld. De twee clubloze trainers mochten in het televisieprogramma Rondo kiezen uit alle actieve spelers ter wereld en zorgden beiden uiteindelijk voor zeer grote verbazing aan tafel, door zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo buiten hun gedroomde basiself te laten.

Schreuder was vorig seizoen assistent-trainer van Ajax en kiest in zijn droomelftal voor liefst drie spelers met wie hij in Amsterdam samenwerkte: André Onana, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech. "Onana vind ik een geweldig talent, een goede keeper. Hij kan heel goed meevoetballen en is sterk bij voorzetten. Ik weet niet of hij beter dan de andere grote namen is, maar ik zou hem kiezen", licht de oefenmeester, die tot begin deze maand de eindverantwoordelijke bij TSG Hoffenheim was, zijn keuze in het doel toe. "Frenkie de Jong is natuurlijk ook een geweldenaar. Over Ziyech hoef ik niet veel te zeggen. Het is misschien een beetje een chauvinistische keuze, maar ik vind hem altijd erg goed."

Schreuder kiest in zijn verdediging van rechts naar links voor Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), David Alaba (Bayern München) en Alphonso Davies (Bayern München). "Een achterhoede met heel veel snelheid en voetbal. Bovendien heb je zo twee linkspoten aan de linkerkant en twee rechtspoten aan de rechterkant." Op het middenveld opteert hij voor Joshua Kimmich van Bayern München als partner voor De Jong. "Hem ken ik ook vanuit Duitsland. Hij brengt een ongelooflijke mentaliteit op het middenveld, een echte winnaar." Kai Havertz van Bayer Leverkusen is Schreuders nummer tien; Serge Gnabry en Robert Lewandowski completeren samen met Ziyech de voorhoede. "Havertz moet dan veel in de box komen. Hij kan heel goed koppen en heeft een neusje voor de goal. Hij zal heel veel goals maken", besluit Schreuder, die als trainer Liverpool-manager Jürgen Klopp aanwijst.

Het droomelftal van Alfred Schreuder

Van Marwijk wijst Josep Guardiola aan als trainer en kiest in het doel voor Manuel Neuer. De 34-jarige sluitpost van Bayern München is voor de ex-bondscoach van het Nederlands elftal 'nog altijd de beste keeper'. "Hij is op leeftijd, maar nog steeds wel heel erg goed. Hij is ook een erg moderne keeper, die samen met Marc-André ter Stegen van Barcelona het beste kan meevoetballen." Van Marwijk opteert verder voor dezelfde vleugelverdedigers als Schreuder, maar wijst wel twee andere centrumverdedigers aan: Matthijs de Ligt van Juventus en Sergio Ramos van Real Madrid. "De Ligt vind ik een échte verdediger. Een echt stoere, sterke verdediger die alleen nog maar beter wordt. Hij heeft ook een hele goede inspeelpass, maar op die positie heb je vaak ook échte verdedigers nodig. Ramos is het schoolvoorbeeld van een krijger, een strijder, een leider in het elftal, waar een tegenstander al op voorhand bang voor is. Beiden kunnen ook goed kopen, zowel aanvallend als verdedigend."

Van Marwijk kiest net als Schreuder op het middenveld voor De Jong, maar vergezelt de voormalig Ajacied door een collega-international: Georginio Wijnaldum. Kevin De Bruyne is zijn nummer tien. "Spelers moeten bij elkaar passen. Ze moeten bijvoorbeeld niet allemaal in de bal komen", licht de keuzeheer zijn keuzes toe. "Frenkie de Jong is een jongen die bijna altijd als eerste aanspeelbaar is. Daarna moet je een vervolg krijgen. Wijnaldum is een hele complete middenvelder, die heeft geleerd om controlerend te spelen, maar ook over De Bruyne heen kan vliegen en voor het doel kan komen. De Bruyne is ongelooflijk goed, hij is een lopende nummer tien. Hij komt ook over de spits heen, maar is ook weer op tijd terug. Als De Bruyne weg is, neemt Wijnaldum het over, en andersom." Van Marwijk kiest voorin naar eigen zeggen voor ‘kwaliteit, creativiteit en snelheid’, met Sadio Mané op links, Kylian Mbappé in de spits en Mohamed Salah op rechts. "Mbappé is een ongelooflijke, onvoorspelbare speler die op alle posities voorin kan spelen. Datzelfde geldt voor Mané en Salah."

Presentator Jack van Gelder is verrast door de afwezigheid van Messi in beide teams "Als je toch al het geld van de wereld ter beschikking hebt, dan zet je Messi toch in je elftal?!", vult Youri Mulder aan. Van Marwijk: "Ik ben ook een fan van Messi, Youri, maar dan moet je het hele elftal op hem aanpassen. Je moet kijken naar hoe de spelers op dit moment spelen en hoe fit ze zijn. Je moet met dit elftal ook direct resultaat boeken." Mulder neemt het op voor de Argentijnse vedette en wijst op het feit dat hij momenteel bij Barcelona in een elftal speelt dat niet draait. "Hij speelt nu zo’n beetje in een klotenelftal", stelt de analist. Van Marwijk verdedigt zijn keuze door te wijzen op de verdedigende kwaliteiten van Mané en Salah. "Op het moment dat zij de bal verliezen, sprinten ze vijftig meter terug."

Het droomelftal van Bert van Marwijk