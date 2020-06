Ziyech dolt met Huntelaar na emotionele post op Instagram

Hakim Ziyech heeft zondag in een post op Instagram afscheid genomen van Ajax. De spelmaker maakt op woensdag 1 juli officieel de overstap naar Chelsea en laat Amsterdam na vier jaar achter zich. In zijn bericht blikt Ziyech terug op zijn dienstverband bij Ajax: hij zegt het moeilijk te vinden om de jaren samen te vatten, maar somt met trots zijn hoogtepunten op. Ziyech gold bij Ajax als een van de smaakmakers en werd na zijn laatste drie seizoenen steeds verkozen tot Ajacied van het Jaar.

In totaal was hij goed voor 165 officiële optredens voor Ajax, 48 doelpunten en 82 assists. Ziyech werd Speler van het Jaar van de Eredivisie in 2018 en won in 2019 drie prijzen met Ajax: de landstitel, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Afgelopen seizoen sloot hij met Ajax af op de eerste plaats, maar zonder landstitel. "De afgelopen vier seizoenen waren fantastisch. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen om mijn tijd bij Ajax te beschrijven", vertelt Ziyech op Instagram, begeleid met een fotoserie van de genoemde hoogtepunten.

"Het bereiken van de Europa League-finale, het behalen van de halve finale in de Champions League, het winnen van de Johan Cruijff Schaal, het winnen van de KNVB Beker, het winnen van de Eredivisie en de prijs voor Voetballer van het Jaar zeggen waarschijnlijk wel genoeg over hoe mooi deze jaren waren", somt de Marokkaans international op. "Ik wil iedereen bij Ajax bedanken voor het mogelijk maken van deze volgende stap. Jullie hebben allemaal een rol gespeeld bij de progressie die ik heb geboekt in de afgelopen jaren."

"Ik hoop dat jullie daar trots op kunnen zijn. Ik ben in ieder geval trots om het shirt te hebben gedragen van het beste team van Nederland. Until we meet again...", sluit Ziyech af. In de reacties laten voetballers als Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Klaas-Jan Huntelaar van zich horen. Met laatstgenoemde beleeft Ziyech een dolletje. "Wat is die torie, HZ?", reageert Huntelaar op de 'torie', ofwel het verhaal van zijn ploeggenoot. "Die torie is dat ik dat geouwehoer van je ga missen", lacht Ziyech vervolgens.