Driessen geeft Ajax duidelijk transferadvies: ‘Strik eromheen en wegwezen’

De Telegraaf pakte donderdagavond uit met het nieuws dat Ajax een formeel bod van Lille OSC op Sven Botman heeft afgewezen. Volgens de krant had de Franse club ‘een bijna niet te weigeren’ transfersom over voor de twintigjarige centrumverdediger en Valentijn Driessen begrijpt dan ook niet waarom Ajax voorlopig weigert mee te werken aan een transfer.

De journalist geeft Ajax dit weekeinde in de podcast van De Telegraaf het advies om Botman deze zomer te laten vertrekken. De stopper werd afgelopen seizoen door de Amsterdamse club verhuurd aan sc Heerenveen, maar heeft in Friese dienst geen onuitwisbare indruk gemaakt op Driessen. "Het ligt misschien aan mij, maar in de samenvattingen van sc Heerenveen die ik heb gezien, vond ik hem geen echte uitblinker", zegt Driessen over Botman.

Botman speelde afgelopen seizoen in alle competities dertig wedstrijden voor sc Heerenveen. De Nederlands jeugdinternational was een gewaardeerde kracht in het elftal van trainer Johnny Jansen en werd in mei nog door Ajax beloond met een nieuw contract, tot de zomer van 2023.

Botman zal zich normaal gesproken in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Ajax mogen tonen aan trainer Erik ten Hag, maar Driessen betwijfelt of de linksbenige centrumverdediger het niveau heeft om te slagen in Amsterdam. "Ik moet eerlijk zeggen: ik ben ook naar een paar wedstrijd van Heerenveen geweest en toen viel hij mij ook niet op. Hij is een degelijke speler, maar als je daar zeven miljoen voor krijgt, dan is het een strik eromheen en wegwezen."