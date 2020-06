Dest maakte ‘statement’ bij Ajax: ‘Geen back gezien die dat heeft gedaan’

Sergiño Dest brak het afgelopen seizoen definitief door bij Ajax nadat hij grote indruk had gemaakt in de voorbereiding. Trainer Erik ten Hag liet het talent regelmatig opdraven op weg naar de nieuwe jaargang en die kans greep de back met beide handen aan. Volgens Dest speelde een moment in een oefenwedstrijd tijdens een trainingskamp een belangrijke rol in zijn doorbaak.

Ten Hag betrok Dest vorig jaar in de voorbereiding van de hoofdmacht. “Het eerste trainingskamp voelde ik het al, ik was helemaal hyped. Ik ben iemand die nog beter presteert onder druk. Elke training en de wedstrijden gingen goed”, vertelt Dest in de podcast Balvast. “Ik mocht daarna mee op nog een trainingskamp in Oostenrijk en daar speelden we tegen Istanbul Basaksehir. Toen speelde ik tegen Robinho en ik dacht: Wow, vroeger keek ik op tegen hem en nu speel ik tegen hem. Toen speelde ik echt een hele goede wedstrijd. Ik speelde toen linksback, maar dat vind ik niet erg want dat kan ik ook.”

Dest liet zichzelf zien met een bijzondere actie. “Ik denk dat ik een statement heb gemaakt met die rabona-voorzet. Ik heb zelf nog geen back gezien die dat heeft gedaan”, aldus Dest. “Zo vroeg ook, om mezelf te bewijzen. Ik had gewoon ballen”, aldus Dest, die zegt geen voorbeeld te hebben. “Ik heb geen back tegen wie ik opkijk. Als ik YouTube aanzet, kijk ik niet naar verdedigers. Ik kijk alleen naar Ronaldinho, maar zijn clips heb ik allemaal al gezien. Maar ik kijk niet per se naar andere mensen, ik creëer mijn eigen stijl. Het gaat me goed af.”

Dest ging het duel met de Turkse topclub niet in om een rabona-voorzet te geven. “In die tijd deed ik op de training vaak een rabona. Het kwam gewoon in me op. Als je iets vaak doet, komt dat in je op. Het was nog een goede voorzet ook. Ik heb het lang niet meer gedaan, maar dit seizoen ga ik het weer een paar keer doen. Ik weet niet wanneer, maar dat gaan jullie nog wel zien", besluit de negentienjarige rechtsback.