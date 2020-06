Emotionele reactie van Jürgen Klopp op behalen van titel gaat het internet over

Dankzij de 2-1 nederlaag van Manchester City bij Chelsea is de eerste landstitel van Liverpool in dertig jaar een feit. Jürgen Klopp, manager van the Reds, heeft bij Sky Sports via een videogesprek de eerste reactie op het behaalde kampioenschap gegeven. De Duitse oefenmeester kon zijn tranen niet bedwingen en die reactie kan op de nodige lof op social media rekenen.

“Ik heb er geen woorden voor, dit is ongelofelijk. Dit is veel meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden, het is buitengewoon om met deze club kampioen te worden. Dit is ook voor jou Kenny, je hebt dertig jaar moeten wachten tot jouw club weer kampioen werd”, verwijst Klopp naar Kenny Dalglish, die in 1990 de laatste manager was die met Liverpool kampioen werd. “Het is voor Stevie (Gerrard, red.), het is voor iedereen.”

'It's for our supporters, it's for you out there.' ???



Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions! ????



Watch our special reaction show live on Sky Sports News now: https://t.co/B16sdyjs7x pic.twitter.com/L1bHCvie4f — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2020

“De wedstrijd van Manchester City was heel intens, dat kan je je niet voorstellen. Ik wilde er eigenlijk niet al teveel mee beizg zijn”, zegt Klopp over het duel van Manchester City. Het duel op Stamford Bridge werd uiteindelijk beslist door een rake strafschop van Willian, twaalf minuten voor het einde. Door de nederlaag in Londen bedraagt de achterstand van Manchester City op Liverpool 23 punten met nog 7 wedstrijden te gaan. “Dit is een geweldige prestatie van mijn spelers, het is exceptioneel wat ze de laatste jaren hebben laten zien. Het was een genot om hen te coachen.”

“Het is een opluchting, omdat niemand wist hoe het zou gaan tijdens de gedwongen pauze van drie maanden. Ik was woensdagavond al opgelucht, omdat die wedstrijd me het gevoel gaf dat het voor honderd procent zeker goed zou komen”, benadrukt de Duitse manager van Liverpool. Hij richt zich vervolgens tot de supporters. “Dit is voor jullie! Ik hoop dat jullie thuis blijven en het voor de deur vieren. Vier het, we hebben het samen gedaan en het was een plezier het te doen.”

De kans is overigens klein dat er gehoor gegeven wordt aan de oproep van Klopp, want op social media is te zien dat Liverpool momenteel op zijn kop staat. Veel supporters zijn samengekomen bij Anfield, waar het nodige vuurwerk wordt afgestoken. Op een video die eerder opdook op social media was te zien dat de spelers van Liverpool samen naar de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City keken.