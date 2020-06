Seizoen Veronica Inside voorbij: ‘Ze gaan geen toneelspelletje spelen’

De laatste uitzending van Veronica Inside voor de zomerstop gaat niet door. Marco Louwerens, directeur bij Talpa, laat bij Radio 538 weten dat het even goed is om rust in de tent te hebben. René van der Gijp en Johan Derksen zijn nog altijd witheet over de wijze waarop presentator Wilfred Genee handelde tijdens de thema-uitzending over racisme afgelopen maandag. Komende maandag zouden Wesley Sneijder en Kees Jansma komen praten over het boek Sneijder.

Derksen had Talpa verzocht om de laatste uitzending van dit seizoen te schrappen, zo liet de analist weten. "Ik heb nog geen antwoord gehad", aldus Derksen woensdag. Ook Van der Gijp gaf aan dat hij niet aan tafel zou zitten maandag. Talpa heeft nu besloten om het programma voor komende maandag te schrappen, ondanks de afspraak dat Sneijder en Jansma op bezoek zouden komen.

Het veelbesproken trio had woensdag nog een gezamenlijke uitzending voor voor de businessclub van FC Twente. Nadien vond een 'pittig gesprek' plaats, aldus Louwerens. "We hebben vrij lang gezeten. Het was een pittig en emotioneel gesprek, mag ik zeggen. Maar wel heel goed om elkaar de waarheid te vertellen. Daar zijn zij normaal gesproken niet zo sterk in, dat gaat bij iedereen zijn eigen kant op. Maar ik vond het nu nodig om de koppen bij elkaar te steken." Louwerens hoopt dat iedereen nu tot bedaren komt.

De directeur ziet wel mogelijkheden voor ná de zomerstop. "Ja, die zijn er zeker. Maar het was wel pittig. Dat zijn ook deze mannen. Het is hun charme, maar af en toe wordt je er ook helemaal gek van. Dat is ook wie zij zijn. Ze gaan geen toneelspelletje spelen. Dat doen ze niet. De ene keer is het René tegenover Wilfred en Johan, dan is het Johan tegen Wilfred en René. Ik heb alle combinaties wel meegemaakt het afgelopen jaar. Nu is Wilfred even de sjaak, om het zo te zeggen. Ik heb zelf echt wel een goed gevoel over na de zomer."

"Het zal zeker goedkomen. Maar je moet wel oppassen dat je na al die jaren niet alles normaal gaat vinden met deze knakkers. Ik denk zeker wel dat het goedkomt, maar ik denk dat het nodig is dat iedereen tot rust komt. Over een paar weken kan ik dan even langs Grolloo, Soest en Dordrecht. Het is wel goed voor mijn kilometervergoeding, moet ik zeggen", grapt Louwerens.