René van der Gijp beschuldigt Wilfred Genee van NSB-methodes

René van der Gijp ziet Veronica Inside niet in het huidige format doorgaan. Volgens de vaste tafelgast heeft presentator Wilfred Genee het programma maandag 'ongeloofwaardig' gemaakt. In gesprek met PowNed beschuldigt Van der Gijp zijn collega zelfs van het hanteren van een 'NSB-methode'. Volgens de doorgaans goedlachse voetbalkenner wordt de kijker voor de gek gehouden, indien maandag een 'normale' laatste uitzending wordt gehouden.

Eerder op de woensdagavond werd al duidelijk dat Van der Gijp en Johan Derksen niet van plan zijn om maandag aan te schuiven voor de laatste aflevering van het seizoen. Het zou kunnen betekenen dat de laatste uitzending in het huidige format al is uitgezonden. "Ik denk dat het klaar is in deze vorm. Misschien moeten we naar het idee toe van Marco Louwerens, Erland Galjaard en John de Mol: een kortere dagelijkse show. Ik weet het niet, echt niet", stamelt Van der Gijp woensdag voorafgaand aan een gezamenlijke uitzending voor de businessclub van FC Twente.

De analist zegt mee te werken aan die uitzending omdat hij de vriendin van scheidsrechter Bas Nijhuis, die het evenement organiseerde, niet teleur wilde stellen. Maar een voorbode op een gezamenlijke toekomst met Genee en Derksen lijkt het niet. "Het is een heel, heel nare streek, die ons mooie programmaatje na twaalf jaar opgeblazen heeft", zegt Van der Gijp over Genee. De presentator stelde zich in de uitzending kritisch op tegenover Derksen, die rapper Akwasi een week geleden bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet.

Van der Gijp gaat in het interview in op de kritiek die onder meer door Peter R. De Vries werd geleverd: het was volgens hem niet mogelijk om tijdens de uitzending de confrontatie met Genee aan te gaan. "Dan moet je een break hebben", doelt hij op het feit dat de uitzending geen reclameblokken kende. "Als er een break geweest was, dan had Johan hem helemaal in elkaar geslagen. En dan had ik meegedaan." Na de uitzending was er nog wel contact tussen Genee en Van der Gijp. De analist wordt gevraagd of hij is geschrokken van termen als 'Judas' en 'NSB'er' die richting Genee werden geuit op sociale media. "Nee, want zo heb ik hem ook genoemd."

"Ik heb gezegd: die NSB-methode ligt je lekker, dat had je binnen vijf kwartier wel aardig in de vingers. Wat hij dan terugzegt? Dat ik hem zo niet mag noemen. Dat bepaal ik toch altijd nog zelf", stelt Van der Gijp. "Het gaat mij niet zozeer om wat er gebeurd is. Toen het gebeurde, vond ik het vooral voor Johan vervelend. Ik ben maar met één doel naar dat programma gereden. Dat is dat Johan er goed uit zou komen. Maar hij (Genee, red.) is met een ander doel gekomen: dat hij er goed uit zou komen. Ik ben ontzettend boos om de doodeenvoudige reden dat ik niet zou weten hoe het verder moet."

"Dat zou ik echt niet weten. Nee, absoluut niet", herhaalt de tv-persoonlijkheid, die Genee 'ongelooflijk hypocriet' noemt. "Ik zou echt niet weten hoe dit verder moet. Hij heeft tijdens het programma openlijk afstand genomen van ons. Maar maandag gaat hij er weer zitten om ons een foute grap over de lengte van Wesley Sneijder te laten maken? Dat kan niet. Hij heeft zich voor het hele volk ongeloofwaardig gemaakt. Ik ga daar niet zitten om mezelf ook ongeloofwaardig te maken. We denken op tv dat de kijkers een soort tokkies zijn zonder verstand die een beetje zitten te zappen en bier te drinken, maar ze zijn niet achterlijk."