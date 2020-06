Lieveling van Dick Advocaat bij Feyenoord plots begeerd door Stade Reims

Tyrell Malacia is verschenen op de radar van Stade Reims, zo schrijft Foot Mercato. Volgens de voetbalwebsite uit Frankrijk is de linksback van Feyenoord een van de kandidaten om Hassane Kamara op te volgen. Afgelopen weekend werd bekend dat Kamara voor een bedrag van vier miljoen euro op weg is naar OGC Nice, al is de transfer nog niet officieel afgerond.

Stade Reims, de nummer zes van het voortijdig gestopte Ligue 1-seizoen, is achter de schermen al op zoek naar een opvolger en heeft drie kandidaten op het oog. Behalve Malacia worden ook Felix Agu van VfL Ösnabruck en Thibault de Smet van Sint-Truiden gezien als opties om Kamara te vervangen. In het door Stade Reims opgestelde profiel lijkt leeftijd een belangrijke factor, want Malacia, Agu (allebei 20 jaar) en De Smet (22) zitten allemaal nog in de eerste jaren van hun carrière.

Malacia was in de eerste maanden van het afgelopen seizoen bankzitter bij Feyenoord, maar veroverde vanaf november een basisplaats toen zijn concurrent Ridgeciano Haps geblesseerd raakte. Ook na de terugkeer van Haps bleef Malacia in de basis staan: trainer Dick Advocaat kende de ex-speler van AZ een meer aanvallende rol toe en liet Malacia op de linksbackpositie staan. Advocaat is gecharmeerd van de vleugelverdediger. In maart prijsde hij zijn 'winnaarsmentaliteit' en zei hij te genieten van 'het hoofdje' van Malacia.

In totaal speelde Malacia twaalf wedstrijden in het afgelopen Eredivisie-seizoen. De jongeling was daarin goed voor drie assists. Zijn contract loopt nog drie seizoenen door. Mocht hij naar Stade Reims gaan, dan wordt hij na Kaj Sierhuis de tweede Nederlander in dienst van les Rouges et Blancs. Eerder deze maand vertelde Malacia aan RTV Rijnmond blij te zijn dat Advocaat een jaar langer doorgaat als trainer van Feyenoord, maar het is onduidelijk hoe hij aankijkt tegen de kans om in de Ligue 1 te spelen.