Ajax-supporters zien ‘niet te nemen besluiten’: ‘Dat kunnen we niet verkopen’

De Telegraaf wist woensdagochtend te melden dat er in principe vanaf 1 september weer supporters welkom zijn in de Nederlandse stadions. Clubs mogen echter maar een derde van hun capaciteit toelaten en aanwezige supporters mogen niet zingen, om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit zorgt voor vraagtekens bij de supportersvereniging van Ajax, die van mening is dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen fans.

“Gelijke monniken, gelijke kappen. De regering heeft duidelijk gezegd dat we het sámen moeten doen. Dan moeten we ook weer samen het stadion in kunnen. We kunnen het niet aan de achterban verkopen als de ene seizoenkaarthouder wel naar binnen mag en de ander niet”, zegt Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging van Ajax, in gesprek met Ajax Life. “Wie mag er dan naar bijvoorbeeld Ajax - Feyenoord en wie wordt verwacht bij Ajax - RKC? Dat zijn niet te nemen besluiten.”

Nagtzaam is van mening dat een stadion zonder supporters leeg hoort te zijn. “We hoeven het niet mooier te maken dan het is. En om nou vijftigduizend van die poppen in de ArenA neer te zetten, is ook niet haalbaar. We besteden onze energie liever aan het bekijken hoe zo snel mogelijk weer met fans gespeeld kan worden”, stelt hij. Nagtzaam stelt voor om de proefperiode al op 1 augustus te laten starten bij oefenwedstrijden en mensen van te voren te testen, ‘door mondkapjes te verplichten, noem maar op’

“Als er dan geen grote uitbraken zijn en ieders gezondheid in redelijkheid is te waarborgen, dan kunnen we medio september weer met volle stadions starten. Wij zien liever een afschaalmodel (mocht dit nodig zijn) dan een opschaalmodel, bij aanvang van de competitie. Dat zou het beste scenario zijn voor zowel clubs als supporters”, benadrukt Nagtzaam. Ook zijn collega Jacco van Leeuwen, voorzitter van ADO Den Haag-supportersvereniging Haagsche Bluf, kan zich geen voorstelling maken bij het scenario dat nu op tafel ligt.

“Allereerst: juist de emotie maakt het voetbal in het stadion zo mooi. Juichen, zingen, dansen, soms vloeken. Het gebeurt automatisch en dat ga je volgens mij ook helemaal niet tegenhouden, zegt Van Leeuwen in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als het zover komt, hoe ga je zoiets in hemelsnaam handhaven? Krijg je eerst een gele kaart als je zingt en daarna een rode? Moet je gelijk vertrekken en krijg je een boete? Nee, ik heb daar nog absoluut geen gevoel bij.”