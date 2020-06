Supporters per 1 september weer welkom in Nederlandse stadions

De Nederlandse clubs kunnen per 1 september weer fans ontvangen, zo weet De Telegraaf woensdagochtend te melden. De ochtendkrant baseert dit bericht op een advies van het Outbreak Management Team aan de regering. Wel moeten de clubs de anderhalve meter-maatregelen blijven handhaven en zijn ook spreekkoren niet toegestaan vanwege het gevaar op een besmetting met het coronavirus.

De Telegraaf houdt wel een kleine slag om de arm, aangezien het kabinet woensdag nog moet instemmen met het advies van het Outbreak Management Team. Zodra dit het geval is, kunnen de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs zich gaan opmaken voor het ontvangen van supporters. In dat geval kunnen zij ongeveer een derde van hun stadioncapaciteit benutten.

Het is de bedoeling dat de competitie in Nederland op 11 september hervat zal worden. Daarvoor worden er echter mogelijk ook al wedstrijden gespeeld, aangezien Oranje op 4 en 7 september in de Nations League moet spelen. Polen en Italië zullen dan de tegenstanders zijn en bij die wedstrijden kan het stadion ook voor een derde gevuld worden.

Om te bepalen welke fans er welkom zijn en welke niet, wordt er naar alle waarschijnlijkheid geloot door zowel de KNVB als de clubs. De voetbalbond gaat overigens later deze week opnieuw in gesprek met Minister voor Medische Zorg en Sport Martin van Rijn over de laatste financiële details van het zogenaamde ‘Deltaplan’ van 140 miljoen euro.