Complimenten voor verrassende zet van Ajax: ‘Je zit dan als staf op je gemak’

Ajax verraste afgelopen week met het binnenhalen van Maarten Stekelenburg. De 37-jarige doelman komt transfervrij over van Everton, al is het nog onduidelijk wat voor rol hij binnen de selectie gaat bekleden. Hans Vonk, die tussen 2004 en 2006 bij Ajax samenspeelde met Stekelenburg, zegt in gesprek met Ajax Showtime dat het binnenhalen van de 58-voudig Oranje-international hoe dan ook een goede zet is.

“Ik had de geruchten wel gehoord, dat hij een terugkeer zou maken, maar ik weet niet wat precies de afspraken zijn. Ik heb bijvoorbeeld geen idee wat er met Onana gaat gebeuren”, wijst Vonk naar de huidige eerste doelman van Ajax. Onana heeft te kennen gegeven dat hij komende zomer graag een transfer wil maken en hij werd reeds gelinkt aan onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Chelsea en Tottenham Hotspur, maar de laatste tijd is het relatief stil rond de sluitpost uit Kameroen.

“Maarten past uitstekend in het profiel van een Ajax-keeper. Hij kent de club. Een bal stoppen en meevoetballen kan hij meer dan prima. Technisch is hij heel erg goed en atletisch gezien heeft hij ook een goed postuur. Maarten is uitermate allround als keeper, een doelman die alle facetten beheerst. Het verbaasde mij eigenlijk dat hij zo weinig heeft gespeeld, maar dat komt ook door keuzes die hij zelf heeft gemaakt”, stelt de nu vijftigjarige oud-doelman. Na zijn vertrek stond Stekelenburg onder contract bij AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton.

De afgelopen jaren fungeerde Stekelenburg voornamelijk als reservedoelman, maar Vonk denkt niet dat dit erg is. “De vraag is of hij daarvoor (het maken van veel minuten, red.) gehaald is. Het hangt dus ook van zijn rol af”, stelt de 43-voudig Zuid-Afrikaans international. Hij ziet Stekelenburg bij Ajax wel een mentorrol vervullen. “Maarten lijkt mij ook daarom een goede kandidaat. Door de ervaring kan hij op dat gebied het nodige toevoegen. Hij kan dat prima invullen.”

“Je zit als technische staf bijzonder op je gemak als je kan terugvallen op een type Maarten Stekelenburg. Het is een goed gevoel dat de kwaliteit op doel ten opzichte van je eerste keeper nauwelijks minder wordt. In dat opzicht maak je het verschil”, concludeert Vonk. Stekelenburg, die na negen jaar terugkeert bij Ajax, heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract in Amsterdam. De afgelopen seizoen gehuurde Bruno Varela is teruggekeerd naar Benfica en de talentvolle sluitpost Dominik Kotarski mag verhuurd worden, wat de komst van Stekelenburg verklaart.