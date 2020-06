‘Judas’ Genee snapt kritiek: ‘Het leek alsof ik Johan wilde roosteren’

De uitzending van Veronica Inside die maandagavond geheel aan racisme werd gewijd heeft veel stof doen opwaaien. Op social media werd niet alleen gesproken over het onderwerp zelf, maar ook over de manier waarop presentator Wilfred Genee zich tijdens het programma opstelde tegenover Johan Derksen. Velen, waaronder ook Derksen zelf, verweten Genee nu wel heel hard op te treden, terwijl hij er eerder nog op uit leek om juist controversiële uitspraken aan zijn tafelgenoten te ontlokken.

Genee kan zich wel in de kritiek vinden, vertelt hij dinsdagmiddag in de radio-versie van Veronica Inside: “Ik snap dat mensen mij een Judas vinden.” De presentator voegt toe dat er vlak voor aanvang van de uitzending al een pittige discussie ontstond, waarbij er onder meer werd gesproken over de opstelling aan tafel: “Ik nam de spanning mee de uitzending in”, gaat hij verder.

Genee concludeert achteraf dat het wellicht beter was geweest om een neutrale presentator aan tafel te zetten, zoals hij na afloop kreeg te horen van collega Jeroen Pauw. Genee zelf had dan ‘gewoon’ als een van de deelnemers aan de discussie aan tafel kunnen gaan zitten: “Nu werd het gezien als verraad en ben ik mijn gevoel te veel gaan inbrengen. Daardoor ging ik soms te ver in mijn fanatisme en dat maakte het ingewikkeld. Een andere presentator was wellicht logischer geweest. Het leek alsof ik Johan wilde roosteren, maar het is net zo goed mijn schuld. Ik ben onderdeel van het team en ik draag de consequenties ook. Daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor.”

“Daardoor kwam ik in een soort tweespalt met de rol van interviewer. Ik ben als mens ook onderdeel van het programma. Dat kwam er niet goed uit.” Genee had na afloop van de uitzending telefonisch contact met Derksen en inmiddels is duidelijk geworden dat de oud-voetballer ook volgend seizoen weer plaats zal nemen aan de tafel van het programma. Dit geldt ook voor Genee: “Ik ben ook trots. Er hebben 1,7 miljoen mensen vijf kwartier naar een discussie over racisme gekeken. We zijn een team en ik stop in elk geval niet.”