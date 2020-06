‘Liverpool komt nog 40 miljoen tekort voor gedroomde partner Van Dijk’

Liverpool staat op het punt om met een straatlengte voorsprong kampioen van Engeland te worden, maar the Reds lijken nog niet tevreden met de huidige selectie die manager Jürgen Klopp tot zijn beschikking heeft. Vanuit Italië komt zondag namelijk het bericht dat de Champions League-houder bereid is om de portemonnee te trekken om de komst van Kalidou Koulibaly mogelijk te maken. Of het daadwerkelijk van een deal met Napoli gaat komen, valt echter nog te bezien.

De Corriere dello Sport weet te melden dat Liverpool i Partenopei zestig miljoen euro heeft geboden voor de 29-jarige Senegalees, die ook nadrukkelijk wordt genoemd bij Manchester United en Paris Saint-Germain. De koploper van de Premier League zal er echter nog wel een flinke schep bovenop moeten doen, aangezien Napoli honderd miljoen wenst te ontvangen voor Koulibaly.

De stopper moet volgend seizoen een centraal duo gaan vormen met Virgil van Dijk. De Oranje-international is onbetwist in het hart van de verdediging en speelt dit seizoen doorgaans samen met Joe Gomez of Joël Matip. Liverpool heeft momenteel ook nog Dejan Lovren in de gelederen voor de posities centraal achterin, evenals onder meer de achttienjarige Sepp van den Berg.

Koulibaly ligt momenteel nog tot medio 2023 vast in het Stadio San Paolo. De verdediger wordt echter al langere tijd in verband gebracht met een vertrek en Napoli lijkt open te staan voor een transfer, als het gewenste bedrag op tafel komt. De Italianen betaalden Racing Genk zes jaar geleden bijna acht miljoen voor de 33-voudig international van Senegal, die vooralsnog 235 wedstrijden in het blauw van Napoli speelde.