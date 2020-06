Maupay strooit zout in wonden van ‘arrogant’ Arsenal met venijnig interview

Arsenal ging zaterdagmiddag op bezoek bij Brighton & Hove Albion met 2-1 onderuit. De hoofdrol in het treffen was weggelegd voor Neal Maupay, die in de eerste helft betrokken was bij de ogenschijnlijk zware blessure van Bernd Leno en in minuut 95 de winnende treffer voor zijn rekening nam. Maupay was na afloop het mikpunt voor verschillende spelers van Arsenal en besloot vervolgens in een interview met BT Sports extra zout in de wonden te strooien.

Leno viel vijf minuten voor rust uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure. De Duitse doelman kwam na een luchtduel met Maupay verkeerd terecht op zijn knie en schreeuwde het vervolgens uit van de pijn. Toen Leno, terwijl hij op een brancard van het veld werd gedragen, Maupay tegenkwam, reageerde hij woedend richting de Franse aanvaller van Brighton & Hove Albion. De doelman van Arsenal verweet Maupay dat hij door hem verkeerd terechtkwam, terwijl de vermeende dader zich van geen kwaad bewust leek.

“In de rust ben ik naar Mikel Arteta gegaan, om mijn excuses aan te bieden. Het is nooit mijn bedoeling geweest om hem te blesseren. Ik sprong om nog bij de bal te kunnen en toen hij neerkwam, verdraaide hij zijn knie. Daar heb ik mijn excuses voor gemaakt, ik heb zelf ook een zware blessure gehad en weet dat het moeilijk is. Het was schouder aan schouder, in het voetbal is er contact en het was niet de bedoeling dat ik hem pijn zou doen. Het spijt me voor hem en ik wil mijn excuses aanbieden, ik wens hem een spoedig herstel", reageert Maupay. Zijn manager Graham Potter neemt het na afloop voor hem op en noemt de actie 'niet kwaadaardig'.

"Ik denk dat geen enkele speler de intentie heeft om iemand anders opzettelijk te blesseren, dat is hier in mijn ogen ook niet het geval. Het was ongelukkig, dit kan gebeuren op een voetbalveld", zegt Arsenal-manager Arteta op de website van the Gunners. "De blessure van Leno ziet er niet goed uit en het moet morgen (zondag, red.) onderzocht worden. Hij had heel veel pijn, maar we moeten de exacte schade nog afwachten. Ik denk niet dat de blessure invloed heeft gehad op ons spel, want we kwamen daarna nog op voorsprong. Zoiets mag geen excuus zijn."

Maupay besliste uiteindelijk de wedstrijd toen de blessuretijd van vier minuten al met ruim twintig seconden verstreken was. Mattéo Guendouzi greep de Franse aanvaller van Brighton & Hove Albion na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Martin Atkinson bij de nek, waarna hij naar de grond ging en het aan de stok kreeg met onder meer Shkodran Mustafi en Rob Holding. Er ontstond een opstootje, omdat ook verschillende spelers van Brighton & Hove Albion zich ermee bemoeiden. “Sommige spelers van Arsenal moeten leren om een beetje nederig te zijn. Ze hadden de hele wedstrijd praatjes, vooral toen ze op voorsprong stonden. Ze hebben gekregen wat ze verdienden”, zo klinkt het venijnig.

“Het team heeft hard gewerkt afgelopen maanden, ik ben heel blij met deze overwinning. We hebben heel, heel hard getraind, het team bleef werken en de hele club heeft heel goed werk geleverd om ons klaar te stomen voor de hervatting”, reageert Maupay op de overwinning op Arsenal. “Dit is maar één overwinning, we hebben nog acht wedstrijden te gaan. Er kan nog van alles gebeuren, we moeten gefocust blijven. Dit is in ieder geval een goede start.”