‘De realiteit is dat het Belgische voetbal boven het Nederlandse voetbal staat’

Mehdi Bayat ziet geen heil in een toekomstige BeNeLiga, een competitie met Nederlandse én Belgische clubs. De voorzitter van de KBVB, tevens preses van Charleroi, zet namelijk vraagtekens bij het aantal clubs uit België dat in een dergelijke competitie mag instromen. Bayat is evenwel bereid om te luisteren naar argumenten van mensen die de BeNeLiga wél een warm hart toedragen.

"Waarom ik tegen ben? Ik ga niet akkoord met acht Belgische clubs en tien Nederlandse clubs", doet de bezorgde Bayat uit de doeken in een interview met Sporza. "Het Belgische voetbal staat boven het Nederlandse. Dat is de realiteit. Kijk naar de nationale teams en de Europese coëfficiënt." De Rode Duivels bereikten de kwartfinale op het EK van 2016 en de halve finale op het WK in 2018. Op beide eindtoernooien ontbrak het Nederlands elftal.

"En er moet ook een sportieve logica zijn. De zakkers zijn een degradant per land", zet Bayat zijn mening over de BeNeLiga verder kracht bij. "En er moet ook een sportieve logica zijn. De zakkers zijn een degradant per land. Stel: de Belgische clubs eindigden op de plaatsen een tot acht, de Nederlandse op negen tot achttien. Dan zakt de nummer acht in de eindstand om toch een Belgische ploeg te laten stijgen. Zijn daar geen bezwaren tegen?", vraagt de bestuurder zich af. Bayat benadrukt wel dat clubs de vrijheid hebben om hierover zelf een oordeel te vellen. "Ik ben geen vijand van de clubs die deze studie besteld hebben. Dat is hun goed recht."

Bayat is duidelijk geen voorstander van een gezamenlijke competitie, maar houdt desondanks de deur op een kier. "Maar ik zeg niet categoriek 'neen' tegen iets zonder een debat gevoerd te hebben. Als men mij overtuigt dat het een meerwaarde kan betekenen voor het volledige Belgische voetbal, dan luister ik", zo besluit de voorzitter van de Belgische voetbalbond zijn uitleg.