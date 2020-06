David Luiz afgemaakt in Engelse media na dramatische invalbeurt

David Luiz beleefde woensdag een bijzonder pijnlijke avond tegen Manchester City. De Arsenal-verdediger stond met twee fouten en een rode kaart aan de basis van de 3-0 nederlaag. De Braziliaan stak na afloop de hand in eigen boezem en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de verliespartij. In de Engelse media wordt met vol afschuw gesproken over zijn dramatische optreden.

David Luiz kwam na 24 minuten spelen als invaller binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Pablo Mari. Op slag van rust blunderde hij bij een diepe bal van Kevin De Bruyne, waarna Raheem Sterling voor de 1-0 zorgde. Vlak na rust legde hij Riyad Mahrez neer in het strafschopgebied. De 33-jarige verdediger kon met rood inrukken en vanaf elf meter tekende De Bruyne voor de 2-0. “Dit is niet de fout van het team, maar dit is mijn schuld”, zei David Luiz na afloop over de nederlaag tegenover Sky Sports. “De coach en de spelers zijn fantastisch, maar dit was simpelweg mijn schuld.” De ervaren verdediger heeft een aflopend contract en zei na afloop dat hij graag langer door wil in Londen. Manager Mikel Arteta bevestigde die wens voorafgaand aan de wedstrijd en herhaalde die woorden na het beschamende optreden van David Luiz. “Mijn mening over hem is niet veranderd. Ik denk niet anders over hem na een zware avond.”

De uitspraken van Arteta vallen niet goed bij oud-international Chris Sutton. “Hoe belachelijk klinken die woorden nu? We hebben vanavond gezien wat Luiz heeft gedaan”, schrijft hij voor de Daily Mail. De acties van de Braziliaan zijn volgens Sutton tekenend voor zijn niveau. “Toen hij de fout maakte bij de 1-0 zal niemand hebben gedacht: Goh, dat is niets voor hem. Hoe vaak hebben we Luiz wel niet zien blunderen op die manier? Hoe vaak hebben we hem wel niet gezien tijdens de walk of shame? Hij maakt de fout bij een tegendoelpunt, de camera’s zijn op hem gericht en hij loopt terug naar zijn positie voor de aftrap. We zagen het vorige week nog gebeuren in de vriendschappelijke wedstrijd van Arsenal tegen Brentford: Luiz verloor de bal en de club uit de Championship scoorde. Arteta zette hem op de bank, maar hij had geen keuze toen Pablo Mari geblesseerd raakte.”

Ook Gary Neville heeft geen goed woord over voor de invalbeurt van David Luiz. “Ik heb hier eerlijk gezegd geen woorden voor. Ik heb er eigenlijk alles al over gezegd: hij leert het nooit. City begon na 25 minuten spelen goed te voetballen, toen David Luiz op het veld kwam”, aldus de oud-voetballer bij Sky Sports. Collega-analist Jamie Carragher gaat in op de fout van de 56-voudig international bij het openingsdoelpunt van Sterling: “Hier zijn geen excuses voor, want dit hebben we al veel vaker bij hem gezien. Misschien was dit een gebrek aan concentratie of dacht hij er te gemakkelijk over. De pass van De Bruyne kan wat extra snelheid hebben gekregen doordat de bal op het gras kwam. Maar dit is hem vaker overkomen, dus het is een verrassing dat hij op de bank zit.”

Hoewel David Luiz, wiens invalbeurt door Sky Sports is beoordeeld met een drie, hoopt op een nieuw contract, denkt Carragher dat hij zijn beste tijd gehad heeft. “Ik denk niet dat er een toekomst is voor David Luiz bij Arsenal volgend seizoen”, aldus de oud-speler van Liverpool. “Ik kan me niet voorstellen dat Mikel Arteta, na een wedstrijd zoals vanavond, hem weer kan opstellen.” Volgens Opta was het al negen jaar niet voorgekomen dat een invaller voor een negatieve hattrick zorgde in een van de vijf grootste competiites. De laatste keer dat een invaller op negatieve wijze zijn stempel drukte met een rode kaart, een veroorzaakte strafschop en een fout bij een tegendoelpunt was in maart 2011, toen Iván Córdoba namens Internazionale tegen Brescia de meest pijnlijke competitiewedstrijd uit zijn loopbaan ervaarde.