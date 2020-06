‘Komst Weghorst moet onderdeel van investering van 50 miljoen worden’

Wout Weghorst prijkt volgens BILD op het wensenlijstje van Hertha BSC. De ambitieuze investeerder Lars Windhorst heeft vijftig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerstvolgende transferperiode en naast de aanvaller van VfL Wolfsburg moeten ook Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Gregor Kobel (VfB Stuttgart) en Krépin Diatta (Club Brugge) deze zomer naar Berlijn worden gehaald.

De clubleiding van Hertha wil sowieso een doelman, rechtsback, spits en een vleugelaanvaller aantrekken en voornoemde spelers zijn in de beleving van de huidige nummer elf in de Bundesliga de ideale kandidaten hiervoor. Trainer Bruno Labbadia aast op een grote en gevaarlijke afmaker en Weghorst moet met ingang van volgend seizoen de aanvalslinie van de middenmoter op sleeptouw nemen. Zijn contract in Wolfsburg loopt nog drie seizoenen door. De boomlange spits scoorde aan het begin van het seizoen nog in de uitwedstrijd van Wolfsburg tegen Hertha (0-3 overwinning).

Zeefuik is al langer in beeld bij Hertha BSC, dat ongeveer drie miljoen euro moet neerleggen om de rechtsback over te nemen van FC Groningen. De eerder al bij PSV genoemde vleugelverdediger is recentelijk ook in verband gebracht met Southampton, Stade Reims en FC Augsburg. Zeefuik heeft zelf al aangegeven dat hij klaar is voor een stap hogerop, ondanks een doorlopend contract bij de Trots van het Noorden. Kobel is de beoogde nieuwe keeper, terwijl Diatta wordt gezien als versterking op de flanken.

‘Big City Club’ wil met ‘honderden miljoenen’ Champions League bestormen

Windhorst wist eerder dit jaar al Krzysztof Piatek en Lucas Tousart al naar Hertha BSC te halen en enkele gerichte aankopen deze zomer moeten de club dichter bij de top in de Bundesliga brengen. De vermogende zakenman, die 49,9 procent van de aandelen in handen heeft, pompte eerder al 220 miljoen euro in Hertha BSC en volgens BILD volgt dit najaar een nieuwe investering van 100 miljoen euro.