‘Na Ronaldo en Messi komen zij, ze zijn van ons en dat willen we zo houden’

Paris Saint-Germain neemt binnenkort afscheid van onder meer Thiago Silva en Edinson Cavani, die de club transfervrij verlaten. Angst dat ook Neymar en Kylian Mbappé ook uit Parijs vertrekken is er echter niet op bestuurlijk niveau. Technisch directeur Leonardo gaat er alles aan doen om het duo een nieuw en vorstelijk salaris te laten tekenen. De aanvallers liggen momenteel nog tot de zomer van 2022 vast bij PSG.

"We hebben geen signalen ontvangen dat ze deze zomer weggaan", laat de strijdvaardige Leonardo weten in een interview met Journal du Dimanche. "Ze hebben allebei nog een contract voor twee seizoenen en we zijn nu aan het bekijken wat er mogelijk is. Dat we ze hier willen houden mag duidelijk zijn. Mbappé is de toekomst van PSG, de speler die iedereen wil aantrekken. Hij behoort nu al bij de vijf beste spelers van de wereld. Je hebt Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die nu 32 en 35 jaar oud zijn, en dan heb je de 28-jarige Neymar en de 21-jarige Mbappé. En die zijn van ons. En dat we willen we natuurlijk graag zo houden."

Neymar is naar verluidt momenteel de absolute grootverdiener in de selectie van PSG. De Braziliaanse aanvaller in Franse dienst strijkt momenteel dertig miljoen euro per jaar op. Mbappé kan eenzelfde bedrag gaan verdienen, mocht Leonardo erin slagen om de international van Frankrijk een nieuw contract te laten ondertekenen. De jonge aanvaller is reeds meermaals gelinkt aan Real Madrid, daar trainer Zinédine Zidane een groot bewonderaar is. Vanwege de coronacrisis lijkt de kans echter klein dat de Koninklijke met geld gaat smijten voor Mbappé. Laatstgenoemde verklaarde onlangs dat hij veel respect heeft voor de manier waarop Liverpool speelt, zonder daarbij aan te geven dat een vertrek naar de Premier League aanstaande is.

Volgens Leonardo hoeven de supporters van PSG niet bang te zijn dat Neymar na drie seizoenen in Ligue 1 terugkeert bij Barcelona. "Sinds vorig jaar is dat nooit meer ter sprake gekomen", verduidelijkt de sportbestuurder. "Hij is ontzettend gelukkig hier, heeft een geweldig seizoen gehad en is erg betrokken bij de groep." Barcelona verkocht Neymar in 2017 voor het recordbedrag van 222 miljoen euro aan PSG. De coronacrisis raakt vooral de clubs in Spanje heel hard, waardoor het onwaarschijnlijk likt dat de Catalanen deze zomer een topdeal afsluiten om de aanvaller terug te halen naar het Camp Nou.