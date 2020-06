De Telegraaf: Marc Overmars moet bezem door selectie Ajax halen

In navolging van Voetbal International maakt ook De Telegraaf melding van de enigszins zorgwekkende contractsituatie van diverse talenten van Ajax. De kans is groot dat Brian Brobbey, Sontje Hansen, Kenneth Taylor, Naci Ünüvar, Anass Salah-Eddine en de tweeling Jurriën en Quinten Timber de Johan Cruijff ArenA in de nabije toekomst via de zijdeur verlaten. “De Europese topclubs cirkelen als aasgieren boven de talentenfabriek van Ajax”, zo verzekert het dagblad.

Het karige uitzicht op speeltijd in het eerste elftal van Ajax, of zelfs meetrainen met Ajax 1, is de belangrijkste reden waarom de onderhandelingen tussen beide partijen uiterst moeizaam verlopen. De selectie van Erik ten Hag herbergt liefst 28 spelers en op dit moment lijkt naast Jurriën Timber alleen Brobbey aanspraak te kunnen maken op een plek in de eerste selectie. Alleen Ünüvar heeft bovendien een contract tot de zomer van 2022; de overige zes talenten staan in principe nog maar een jaar op de Amsterdamse loonlijst en het risico op een roemloze aftocht van de jeugdinternationals is groot.

Een eerste aanbieding voor een nieuwe, langdurige verbintenis is naast zich neergelegd of beantwoord met een tegenvoorstel. De Telegraaf stelt dat een eventueel vertrek van Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek niet intern zal worden opgelost en dat geldt ook voor Klaas-Jan Huntelaar. Volgens het dagblad zal Ajax in dat geval een nieuwe spits achter Dusan Tadic, Lassina Traoré en Brobbey zoeken. Ten Hag is van mening dat de talenten, behoudens Jurriën Timber en Brobbey, nog een (tussen)stap moeten maken.

Ryan Gravenberch: 'Wilde altijd al bij Ajax blijven'

“Het aanbod van Marc Overmars is (logischerwijs) dan ook lager dan de spelers hoopten en dan de indicaties die zij van de geïnteresseerde Europese grootmachten krijgen”, zo stelt Ajax-watcher Mike Verweij. De journalist constateert dat Overmars in een spagaat zit. “Het lijkt raadzaam in elk geval eens de bezem goed door de selectie te halen. En misschien is het gunstig dat veel Eredivisie-clubs zich door de coronacrisis geen dure aankopen kunnen permitteren. Het zevental in navolging van Ryan Gravenberch laten bijtekenen en verhuren aan een goede Eredivisionist kan een win-winsituatie opleveren.”

“Het alternatief is tot het laatste moment door pokeren, hopen dat de talenten alsnog akkoord gaan met de gedane aanbieding of ze, in het ergste geval, maar laten vertrekken. En bidden dat ze na een mislukt avontuur in het buitenland niet via een omweg bij de concurrentie in Nederland terechtkomen”, benadrukt Verweij, die ook aangeeft dat er bij de talenten onbegrip is over de waarschijnlijke (trainings)kansen van Lisandro Magallán, Kik Pierie, Razvan Marin en de andere Braziliaanse aanwinst Giovanni.