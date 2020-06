‘Feyenoord aftroeven doet altijd pijn, maar je moet wel professioneel zijn’

Bernard Schuiteman heeft na zijn actieve carrière diverse functies bekleed in de voetballerij. De 46-jarige oud-verdediger van onder meer FC Utrecht en Feyenoord was trainer van enkele clubs in Oostenrijk, fungeerde als scout van FC Twente, Manchester United en Wolverhampton Wanderers en is nu sportief directeur van Grasshoppers. Schuiteman blikt in gesprek met RTV Rijnmond terug op zijn bijzondere loopbaan en gaat daarin dieper in op het werk als scout.

Schuiteman geeft aan dat scouten een teamprestatie is. "Ik word nogal moe van scouts die zeggen: zie je dat pareltje? Heb ik ontdekt. Zo werkt het niet. Scouten is geen individueel werk. Dat gaat in een team. In het ideale geval wordt een speler twintig keer bekeken door vier of vijf scouts. Tegen zwakke en sterke tegenstanders. Met sneeuw, regen en zon."

De oud-verdediger merkt wel dat er steeds minder tijd is om een goed beeld te krijgen van een speler. Hij geeft als voorbeeld dat bij interlands van nationale elftallen van Onder-17 al vaak scouts van vijftig clubs zitten. "Dan moet je wel snel en creatief zijn. Maar geloof niet in sprookjesverhalen dat je moederziel alleen naar een knollenveld in Hongarije rijdt om als enige scout dat ene pareltje op te pikken. Dat is echt onzin."

In Nederland was Schuiteman scout van FC Twente en bekeek hij Hakim Ziyech, die destijds bij sc Heerenveen speelde en op de radar stond van Feyenoord. "Feyenoord aftroeven doet altijd pijn, maar je moet wel professioneel zijn. Iedereen kan Ziyech scouten? Vast wel, maar hij was toen nog lang niet zo ver als nu. Bovendien was het de vraag of hij wel bij Twente zou passen. Je knipt hem eruit en plakt hem in je eigen team. Zo werkt scouten. En dan hopen dat je het goed ziet, zoals destijds met Ziyech het geval was."

Bij Manchester United verliep het minder voorspoedig, memoreert Schuiteman. De voormalig scout droeg meerdere namen aan bij de grootmacht, maar zonder het gewenste resultaat. "Soms smeekte ik de club om een speler te nemen. Zoals bij Dayot Upamecano. Die jongen was toen zeventien jaar en speelde bij Red Bull Salzburg. Neem die nou, man, bleef ik maar zeggen. Hij had hooguit een paar miljoen gekost, maar ze deden het niet. Nu is hij centrale verdediger bij RB Leipzig en zit de hele wereld achter hem aan."