Jaap Stam bindt niet in: ‘Dit is typisch Nederlands en ook best wel storend’

Jaap Stam vindt niet dat hij Dick Advocaat in een kwaad daglicht heeft gezet. De kersverse trainer van FC Cincinnati vocht de afgelopen weken een kleine vete uit in de pers met de huidige trainer van Feyenoord, die niet blij was met uitspraken van Stam. Volgens laatstgenoemde gaat het om een storm in een glas water en zijn zijn woorden verkeerd uitgelegd.

Het begon een week geleden met een interview van Stam met Trouw, waarin hij zei dat Advocaat, zijn opvolger bij Feyenoord, op een 'perfect moment' kon instappen in Rotterdam. "Hij heeft natuurlijk zijn sporen verdiend, maar hij wilde er voor het seizoen ook niet instappen, hè?", aldus Stam. Advocaat nam vervolgens met verbazing kennis van de uitlatingen. "Jaap Stam heeft bij Feyenoord één goede beslissing genomen en dat is door op te stappen bij de club", luidde zijn commentaar.

Volgens Stam zijn vooral de media uit op een ruzie tussen hem en Advocaat. "Dit is typisch Nederlands en ook best wel een storende factor in Nederland, denk ik", zegt de oud-verdediger tegenover RTV Oost. Er zijn heel veel mensen die altijd een oordeel willen geven over wat andere mensen zeggen. Ook mensen die er helemaal geen verstand van hebben, die willen toch een mening hebben. Heel Nederland, ook de pers, heeft mijn telefoonnummer. Als ze ergens last van hebben, kunnen ze mij bellen: 'Jaap, wat bedoel je hier nou mee?' Maar dat doen en durven ze niet. Want ze gaan liever hun eigen oordeel geven en roepen liever dingen in de pers. Dat verkoopt weer kranten, dan kunnen mensen op sociale media hun mening weer geven."

Stam benadrukt dat zijn uitlatingen over Advocaat niet negatief bedoeld waren. "Het is gewoon zo dat je een situatie hebt opgebouwd, om de groep fit te laten worden, om ergens naartoe te streven. Uiteindelijk lukt dat na een hele lange tijd en dan stapt er een andere trainer in, die heeft succes. Dat is logisch, maar er gaat wel een heel traject aan vooraf. Ik gaf alleen maar aan dat dat een makkelijker instapmoment is, dan als je moet instappen vanaf nul."

Er is in de tussentijd geen contact geweest tussen Stam en Advocaat. "Ik ken Dick en ik weet hoe Dick in elkaar zit. Dick is een fantastische man en een goede trainer. Hij heeft het gewoon goed gedaan en dat hebben we ik weet niet hoe vaak gezegd. Maar dat is niet interessant genoeg om over te praten, als je dat zegt..." Stam nam eind oktober, na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij Ajax (4-0), ontslag bij Feyenoord. De coach vindt dat hij weinig fouten heeft gemaakt in zijn tijd in De Kuip.

"Je gaat eerst altijd te rade bij jezelf: had je zelf dingen anders moeten doen, anders kunnen doen? Als ik dan kijk denk ik dat we niet zo heel veel anders hadden kunnen doen, omdat ik in een bepaalde situatie terechtkwam. waarin we bezig waren om de ploeg naar een bepaald niveau te krijgen. Als dat gebeurd is, kun je verder gaan kijken. Dat was de situatie waarin we zaten. Of het achteraf het verkeerde moment was om in te stappen? Achteraf wel ja."