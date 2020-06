AD: Koeman gebruikt voorbeeldfunctie en levert ook deel van salaris in

In navolging van menig club levert ook de top van de KNVB tijdelijk een gedeelte van het salaris in, zo is door de voetbalbond vrijdag naar buiten gebracht. Er worden echter geen mededelingen gedaan over de percentages die worden ingeleverd en welke personen bij het akkoord zijn betrokken. De Telegraaf weet desondanks te melden dat bondscoach Ronald Koeman en KNVB-voorzitter Just Spee geen problemen hebben met de tijdelijke korting op het salaris.

"Binnen de KNVB zijn er personen die net als in de rest van de voetbalwereld besloten hebben om salaris in te leveren vanwege de coronacrisis", laat een woordvoerder van de KNVB vrijdag weten aan het Algemeen Dagblad. De voetbalbond benadrukt tevens nog maar eens de voorbeeldfunctie en het feit dat de KNVB niet kan achterblijven, daar clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie reeds loonoffers hebben gebracht.

Het salarisoffer van onder meer Koeman en Spee is in lijn met wat de voetbalvakbonden ProProf en VVCS en de werkgeversorganisatie FBO onlangs onderling hebben afgesproken. De betrokken partijen hopen met de maatregelen ongeveer 35 miljoen euro te besparen, zodat de voetbalwereld de aanhoudende coronacrisis weet te doorstaan.

Spee ontvangt jaarlijks circa 85.000 euro voor een driedaagse werkweek, maar in deze coronatijden wenst de topbestuurder van de KNVB geen salaris te ontvangen, zo klinkt het. Wat Koeman exact inlevert is niet bekend. KNVB-directeur Eric Gudde liet enkele weken geleden al aan De Telegraaf weten dat het wat hem betreft heel normaal is dat de directie een gedeelte van het salaris inlevert, omdat ook de KNVB behoorlijk getroffen wordt door de coronacrisis.