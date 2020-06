Coronacrisis levert FC Porto en Benfica strop op van bijna 350 miljoen euro

De aanhoudende coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen voor de financiële huishouding van zowel FC Porto als Benfica. Beide clubs zijn qua inkomsten grotendeels afhankelijk van de verkoop van talentvolle spelers. Beide Portugese topclubs hadden deze zomer gerekend op miljoenendeals, maar daar kan gezien de huidige situatie in de voetbalwereld een dikke streep door.

Het gebrek aan transferinkomsten heeft als gevolg dat de financiële middelen ontbreken om in de komende transferperiode zaken te doen. Luís Filipe Vieira, voorzitter van Benfica, baalt van de hele situatie. De preses benadrukt dat er al een akkoord was gesloten over twee uitgaande transfers, met een totale transfersom van tweehonderd miljoen euro. De afspraken zijn echter van voor de coronacrisis en inmiddels geschrapt. "Het is nu onmogelijk geworden", treurt Vieira in gesprek met Record.

Jorge Nuno Pinto da Costa, voorzitter van FC Porto, zit in hetzelfde schuitje als Vieira. Ook de huidige koploper in Portugal sloot voor de uitbraak van het coronavirus enkele lucratieve deals af. "Het was niet voor tweehonderd miljoen euro, maar we kwamen daar wel dicht bij in de buurt... Ik noem geen namen, maar ik kan wel zeggen dat we een akkoord hadden voor 147 miljoen euro", verzucht de hoogste bestuurder van FC Porto. Wellicht dat de lijstaanvoerder Jesús Corona nog weet te verkopen. De voormalig FC Twente-speler staat volgens zijn zaakwaarnemer in de belangstelling van onder meer Chelsea.

"Als deze deals waren doorgegaan, dan hadden we het nu zeker niet over financiële problemen gehad", vervolgt de teleurgestelde Pinto da Costa zijn relaas. "Het was allemaal al aan het einde van het afgelopen kalenderjaar geregeld, alles was in kannen en kruiken." Er kwam echter een kink in de kabel. "Maar toen verscheen het virus, dat niet alleen Portugal hard heeft geraakt." In de Portugese competitie wordt vanaf 4 juni weer gevoetbald. Er staan nog tien speelronden op het programma voor koploper FC Porto en nummer twee Benfica. Het verschil tussen beide titelkandidaten bedraagt slechts een punt: 60 om 59.