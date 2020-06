Dick Advocaat hard aangepakt: ‘Niveauloos, daar moet je toch boven staan?

Jaap Stam zei onlangs in een interview met Trouw dat het succes van Feyenoord van voor de coronacrisis voor een groot deel op zijn conto valt te schrijven en niet 'een beetje'. De uitspraak van de onlangs bij FC Cincinnati begonnen trainer was tegen het zere been van diens opvolger Dick Advocaat. "Jaap Stam heeft bij Feyenoord één goede beslissing genomen en dat is door op te stappen bij de club." De uithaal van Advocaat richting Stam zorgt juist weer voor verwondering bij analist Jan van Halst.

Stam stapte in oktober vorig jaar op bij Feyenoord, een dag na de smadelijke 4-0 nederlaag tegen Ajax. Desondanks kijkt de oud-verdediger met een overwegend tevreden gevoel terug op zijn korte dienstverband in Rotterdam-Zuid. "Ik ben vier maanden met die spelers bezig geweest. Voor een volgende trainer is het makkelijk om dan verder te gaan", zo zei de naar de Verenigde Staten vertrokken coach. "Op dat moment waren de spelers wel fit genoeg om veel wedstrijden te gaan spelen, het elftal had kwaliteit gekregen. Voor Dick was het een perfect moment. Hij heeft natuurlijk zijn sporen verdiend, maar hij wilde er voor het seizoen ook niet instappen, hè?"

Advocaat reageerde vervolgens behoorlijk fel in een reactie aan Voetbal International. "Jaap Stam heeft bij Feyenoord één goede beslissing genomen en dat is door op te stappen bij de club", liet de ervaren trainer, die onlangs zijn contract met De Kuip met een jaar verlengde, aan duidelijkheid niets te wensen over. Stam reageerde tegenover bovengenoemd medium al snel op de sneer van Advocaat. "Wat Dick zegt klopt, het is ook een goede beslissing geweest. Maar waar het om gaat: wat ik heb gezegd, is absoluut niet persoonlijk bedoeld. Iedereen die mij kent, weet dat ik juist heel veel respect heb voor wat Dick als trainer allemaal heeft gepresteerd. Het ging mij om het beeld dat is ontstaan. Alsof er voor Dick niks is gedaan bij Feyenoord. Punt is dat toen hij kwam, de spelers wat fitter waren en het instapmoment goed was. Dat is alles."

SPECIAL | Hoofdrolspelers over Europacup-winst | 50 jaar Europacup I

Van Halst vindt de houding van Advocaat jegens voorganger Stam ‘niveauloos’. "Stam zegt dat hij een aandeel heeft gehad in het succes van Feyenoord", opent de voormalig bestuurder van FC Twente dinsdag in Paniekvoetbal van Ziggo Sport. "De reactie van Advocaat was van een beginnende trainer. Daar moet je toch boven staan? Hij had moeten zeggen: ‘Ja natuurlijk, Jaap, bedankt’."

Volgens presentator Jack van Gelder zit Advocaat mede door de onzekere situatie over de invulling van de Feyenoord-selectie voor komend seizoen niet erg goed in zijn vel. Van Halst heeft daar evenwel geen boodschap aan. "Ja, dat weet je toch van te voren", verwijst hij naar het mogelijke vertrek van onder meer Leroy Fer en Orkun Kökcü uit Rotterdam. "Door zijn reactie lijkt Advocaat net een beginnende trainer die voor het eerst met een tegenslag te maken heeft gehad. En dat kan je over hem niet zeggen."