Ronaldo neemt opvallend besluit in keuze voor beste spelers van dit moment

Ronaldo Luís Nazário de Lima heeft op verzoek van AS een vijftal samengesteld dat volgens hem de beste voetballers van het moment zijn. De Braziliaanse oud-spits noemt Lionel Messi (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Eden Hazard (Real Madrid), Neymar en Kylian Mbappé (beide Paris Saint-Germain). Opvallend genoeg negeert Ronaldo daarmee zijn naamgenoot Cristiano Ronaldo.

“Messi, natuurlijk. Hij is de nummer één, het zal nog twintig tot dertig jaar duren voordat er een vergelijkbaar talent opstaat”, antwoordt Ronaldo op de vraag naar zijn favoriete speler. De oud-spits, tegenwoordig president van Real Valladolid, heeft het gevoel dat de beste spelers voornamelijk in Spanje actief zijn. “Het is niet duidelijk of de Premier League beter is dan LaLiga. Misschien ontvangen de clubs meer televisiegelden, maar de beste spelers zitten in Spanje. Of in ieder geval de meesten.”

“Ik ben ook gecharmeerd van Hazard, Salah, Neymar en dan heb je natuurlijk nog Mbappé. Veel mensen zeggen dat hij op me lijkt”, verwijst El Fenómeno naar Paris Saint-Germain-aanvaller Mbappé. “Hij is snel, kan goed afmaken, heeft goede bewegingen, is tweebenig en kan nog waanzinnige stappen zetten. We hebben vergelijkbare eigenschappen, maar ik hield nooit van vergelijkingen. Zeker niet tussen spelers uit verschillende generaties, omdat de situaties compleet verschillend zijn.”