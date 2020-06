Dikke onvoldoendes Blind en Depay na kritisch interview Van Gaal

Louis van Gaal gaf als manager van Manchester United circa 340 miljoen euro uit aan veertien nieuwe spelers. Ondanks de grote uitgaven was de Nederlandse trainer niet tevreden, daar hij naar eigen zeggen niet de spelers naar Old Trafford zag komen die bovenaan zijn wensenlijstje stonden. Naar aanleiding van een interview van Van Gaal in Voetbal International, waarin hij kritisch is op de Engelse club, beoordeelt The Sun al de United-aankopen van de coach. Slechts drie aankopen krijgen een voldoende en daar zitten Daley Blind en Memphis Depay niet bij.

Van Gaal leverde bij zijn komst naar Manchester United een lijst in met transferdoelwitten. “Daarvan heb ik er niet één gekregen. Dan kom je in een ander segment terecht en moet je als coach je grenzen verleggen. Zoiets verwacht je niet bij de rijkste club ter wereld”, aldus de voormalig bondscoach van Oranje, die zegt dat hij het moest doen met de ‘nummers zeven of acht’ van zijn wensenlijstje. Hij merkte dat United ondanks enorme inkomsten niet in staat was om de gewenste spelers aan te trekken. “Je moet nummer één kopen en niet nummer zeven. De verkopende club denkt natuurlijk ook: Als jullie zo rijk zijn, moet je ook het hoogst denkbare bedrag betalen voor een speler. Dat was wat er gebeurde bij transfers.”

Premier League-clubs weer normaal in training

Blind maakte na het WK van 2014 voor 17,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. Deze aankoop wordt door The Sun beoordeeld met een vijf. “Toen Blind naar United kwam, werden er grote dingen verwacht. Op Old Trafford wist zijn landgenoot Van Gaal niet te weten of hij een linksback of centrumverdediger was. Verrassend genoeg speelt hij nu verdedigende middenvelder bij Ajax”, zo klinkt het oordeel van de tabloid. Blind heeft bij Ajax een aantal keer als controlerende middenvelder gespeeld, maar werkte zijn meeste wedstrijden af in het hart van de verdediging.

Ook Depay krijgt een onvoldoende. De aanvoerder van Olympique Lyon wordt beoordeeld met een vier voor zijn periode bij Manchester United. “Memphis werd kort na zijn komst bekritiseerd door Van Gaal omdat hij zijn verdedigende taken niet goed uitvoerde. Sindsdien werd hij vaker als spits dan als buitenspeler ingezet”, aldus het oordeel over de aankoop van 34 miljoen euro, van wie Van Gaal volgens The Sun de kwaliteiten niet zou hebben herkend.

Net als Blind en Depay krijgen ook andere spelers die onder Van Gaal naar Old Trafford kwamen onvoldoendes. Radamel Falcao (2), Marcos Rojo (4), Ángel Di María (2), Vanja Milinkovic-Savic (0), Bastian Schweinsteiger (4), Víctor Valdés (2), Morgan Schneiderlin (3) en Matteo Darmian (3) kunnen ook niet op een voldoende rekenen. De enige drie aankopen van Van Gaal die wel slaagden zijn volgens de krant Sergio Romero (7), Luke Shaw (6) en Ander Herrera (8).