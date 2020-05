Het team van grote spelers die ernstig teleurstelden in de Eredivisie

VVV-Venlo maakte eerder deze week bekend afscheid te nemen van Lee Cattermole. De routinier was aan het begin van het seizoen een verrassende nieuwkomer in de Eredivisie, maar had slechts kort een basisplaats bij de nummer dertien van het voorbije seizoen. Zijn teller bleef dit seizoen steken op elf duels, waarvan negen als basisklant. Naar aanleiding van zijn vertrek heeft Voetbalzone een elftal samengesteld van spelers die deze eeuw met de nodige bombarie en verwachtingen naar de Eredivisie kwamen, maar ondanks hun ‘grote naam’ wisselend of weinig succes kenden.

Door Dominic Mostert

In het elftal, dat wordt aangevuld door zeven ‘bankzitters’ en een trainer, is alleen plaats voor spelers die ten tijde van hun komst al golden als een bekende naam, en dus niet voor spelers die na hun vertrek uitgroeiden tot topspeler. Bovendien zijn geen spelers opgenomen die een weinig succesvolle terugkeer beleefden in de Eredivisie, zoals de deze week bij PSV vertrokken Ibrahim Afellay. Ajax is de hofleverancier van het elftal: liefst zes basisspelers en vier bankzitters hebben een verleden in Amsterdam. Tim Krul speelde zijn meeste Eredivisie-duels voor AZ en daarom staat het logo van die club boven zijn naam in onderstaande afbeelding.



Grote namen die teleurstelden in de Eredivisie

Dug-out

Reservebank: Dedryck Boyata (FC Twente), Teemu Tainio (Ajax), Alen Halilovic (sc Heerenveen), Quincy Owusu-Abeyie (NEC), Albert Luque, Ismael Urzaíz en Wesley Sonck (allen Ajax).

Trainer: Alan Pardew (ADO Den Haag).

Eerste elftal

Doel: Tim Krul

Voordat hij in de zomer van 2016 door Newcastle United aan Ajax werd verhuurd, gold Tim Krul als een van de weinige Nederlandse profvoetballers die nooit in Nederland had gespeeld. De held van de WK-kwartfinale van 2014 moest Jasper Cillessen opvolgen, maar hij was vanwege de naweeën van een kruisbandblessure niet direct inzetbaar. Hij wist André Onana uiteindelijk nooit uit de basis te spelen en bleef zodoende steken op nul duels voor Ajax. Na een halfjaar werd zijn verhuurperiode voortijdig beëindigd, waarna Krul een halfjaar doorbracht bij AZ: bij die club had hij wél een basisplaats. Hij kende wisselend succes: in zijn eerste zes duels kreeg hij achttien tegendoelpunten, maar met een gestopte penalty tegen SC Cambuur keepte hij AZ naar de finale van de TOTO KNVB Beker.

Verdediging: Oleguer

Oleguer bracht een schat aan ervaring met zich mee, toen hij in de zomer van 2008 van Barcelona naar Ajax verkaste. Hij werd onder leiding van Frank Rijkaard een vaste waarde in het Camp Nou en stond uiteindelijk 167 keer op het veld in een officiële wedstrijd voor de grootmacht. In dienst van Barcelona won hij onder meer de Champions League en twee landstitels. Bij Ajax pakte hij ook prijzen, de KNVB Beker (2009/10) en de landstitel (2010/11), maar daar had hij amper een aandeel in. Alleen in zijn eerste seizoen kwam de Spanjaard regelmatig in actie, met 27 competitieoptredens. In 2011 vertrok Oleguer uit Amsterdam, nadat zijn contract afliep.

Verdediging: Oguchi Onyewu

Met hoge verwachtingen arriveerde Oguchi Onyewu in januari 2011 bij FC Twente, waar de Amerikaanse verdediger een half seizoen zou doorbrengen. Onyewu had bekendheid vergaard als steunpilaar van Standard Luik: hij werd tweemaal opgenomen in het Team van het Jaar in België, werd er tweemaal kampioen en speelde 139 duels voor Standard. Na vijf jaar in de Pro League verdiende Onyewu een transfer naar AC Milan. Hij maakte geen indruk bij i Rossoneri en mocht zodoende op huurbasis naar Twente. Aanvankelijk verkreeg Onyewu een basisplaats als linksback, maar die verloor hij gaandeweg het seizoen. Verder dan acht duels kwam hij niet.

Verdediging: Heiko Westermann

Heiko Westermann was een bekend gezicht in de Bundesliga: hij speelde onder meer voor Schalke 04 (92 keer) en Hamburger SV (159 keer) en was bij die laatste club bijna drie jaar lang aanvoerder, alvorens Rafael van der Vaart de band overnam. Bovendien had hij 27 optredens voor Duitsland op zijn cv staan. Ajax zag zijn kans schoon toen Westermann in 2016 transfervrij was. Het werd een onsuccesvol huwelijk: na een zwak optreden tegen PAOK Saloniki in de voorrondes van de Champions League bleef hij maandenlang aan de kant staan. Pas in het slot van de competitie kreeg hij nog even de kans om zich in de kijker te spelen; zijn totaal staat op vier duels in de Eredivisie. Na het aflopen van zijn contract speelde Westermann nog een jaar voor Austria Wien.

Verdediging: Thimothée Atouba

Thimothée Atouba is de derde ex-Ajacied in de achterhoede. De Kameroener speelde in het seizoen 2004/05 voor Tottenham Hotspur in de Premier League en werkte vervolgens bij Hamburger SV succesvol samen met Martin Jol. De trainer nam de linksback in 2009 mee naar Ajax en liet hem in augustus debuteren tegen PSV, een wedstrijd die met 4-3 verloren ging. "Ik herinner me dat Luis Suárez na de wedstrijd in de kleedkamer naar me toe kwam. Hij was woedend en gaf me keihard op mijn flikker. Ik werd niet eens boos op hem. Het was terechte kritiek”, memoreerde Atouba onlangs in gesprek met VICE. Hij raakte kort daarna geblesseerd en kwam nooit meer uit de verf bij Ajax.

Middenveld: Lee Cattermole

Tot ieders verbazing maakte VVV-Venlo in augustus 2019 bekend dat Lee Cattermole een proefperiode zou afwerken in Limburg. De verdedigende middenvelder speelde jarenlang in de Premier League voor Middlesbrough, Wigan Athletic en Sunderland; bij de laatste club groeide hij uit tot een icoon en befaamde kaartenpakker. Cattermole verdiende een contract bij VVV en veroverde onder Robert Maaskant aanvankelijk een basisplaats, maar raakte in november geblesseerd en was pas in het nieuwe kalenderjaar inzetbaar. De nieuwe trainer Hans de Koning deed in de tweede seizoenshelft slechts tweemaal een beroep op Cattermole, van wie dinsdag bekend werd dat hij Venlo verlaat.

Middenveld: Hachim Mastour

De multifunctionele Hachim Mastour was slechts achttien jaar toen hij door AC Milan verhuurd werd aan PEC Zwolle, en dus mocht er niet al te veel verwacht worden. Maar Mastour stond bekend als een veelbelovende speler uit de jeugdopleiding van Milan: hij vergaarde bekendheid door video's op YouTube waarin hij als jeugdspeler zijn tegenstanders met fraaie kapbewegingen in de luren legde. Onder Clarence Seedorf zat hij op vijftienjarige leeftijd al op de bank bij het eerste van AC Milan, al debuteerde hij nooit voor de club. "Hij kan alles met een bal, dat bleek twee jaar geleden al op YouTube", zei zijn trainer in Zwolle, Ron Jans, na zijn komst in 2016 tegen Voetbal International. "Het grootste gevaar is dat enorme verwachtingspatroon." Hij kreeg gelijk: Mastour kwam tot vijf wedstrijden en wist zelden te imponeren.

Middenveld: Charly Musonda jr.

'Het grootste talent dat België ooit zal hebben gezien': circa tien jaar geleden had analist Jan Boskamp torenhoge verwachtingen van Charly Musonda jr. Hij was niet de enige: de aanvallende middenvelder uit de jeugdopleiding van Andelecht werd gelinkt aan clubs als Barcelona, Real Madrid, Manchester United en Manchester City, alvorens hij in 2012 overstapte naar Chelsea. Voor die club speelde hij uiteindelijk slechts drie competitieduels, en op huurbasis bij Vitesse waren dat er vier verdeeld over de seizoenen 2018/19 en 2019/20. De inmiddels 23-jarige Belg van Zimbabwaanse komaf worstelt met ernstige blessures en het is de vraag of zijn carrière ooit nog van de grond komt.

Aanval: Bojan Krkic

Ajax, Feyenoord en PSV roken in de zomer van 2013 allemaal een kans om met voormalig wonderkind Bojan Krkic aan de haal te gaan. Hun toenmalige hoofdtrainers hadden allen een verleden in het Camp Nou en uiteindelijk trok Ajax aan het langste eind. De hoop was dat Bojan, die 163 officiële duels voor Barcelona had gespeeld en ook voor AS Roma en AC Milan had gespeeld, in de Eredivisie tot bloei zou komen. Later zou hij zijn seizoen in Amsterdam 'een van de allermoeilijkste jaren' uit zijn loopbaan noemen: alleen met De Boer kon hij Spaans spreken. “Verder ging ik naar de training, sprak daar met niemand en ging dan weer alleen naar huis.” Bojan liet bij vlagen zien waarom hij ooit gold als toptalent, maar zijn seizoen bij Ajax was bovenal wisselvallig.

Aanval: Kostas Mitroglou

De beste dagen van Kostas Mitroglou bij PSV waren zijn eerste, aan het begin van het seizoen 2019/20. De 65-voudig international van Griekenland begon met fraaie acties in een korte invalbeurt tegen Apollon Limasol in het Philips Stadion, scoorde in de return op Cyprus en was ook trefzeker tijdens zijn Eredivisie-debuut tegen RKC Waalwijk. Toch wist Mitroglou nooit een basisplaats te veroveren. Hij zou in het restant van het seizoen nog maar een keer scoren, in de bekerwedstrijd tegen GVVV. Voordat hij neerstreek in Eindhoven, speelde hij onder meer voor Olympiacos, Benfica, Olympique Marseille en Galatasaray.

Aanval: Yaya Sanogo

In anderhalf seizoen speelde Yaya Sanogo elf competitiewedstrijden voor Arsenal; op huurbasis bij Crystal Palace speelde hij er nog eens tien, voordat Ajax de aanvaller voor een seizoen binnenhaalde. In een van zijn eerste duels, een oefenwedstrijd tegen Umm-Salal (6-1 zege), produceerde hij een hattrick. In officiële wedstrijden scoorde hij echter niet voor Ajax. Daarvan speelde Sanogo er uiteindelijk maar 6, met een totaal van 81 minuten aan speeltijd. Zijn verhuurovereenkomst werd per 1 februari 2016 al ontbonden. Hij speelde in Amsterdam tweede viool achter de onbetwiste eerste spits Arek Milik.

Trainer: Alan Pardew

Alan Pardew werd in december 2019 aangesteld door ADO Den Haag met als doel om de club te behoeden voor degradatie. Dat lukte op het nippertje, omdat de KNVB na het einde van het seizoen besloot om geen clubs te laten degraderen. Anders was ADO als nummer zeventien afgezakt naar de Keuken Kampioen Divisie. Onder leiding van Pardew wist ADO slechts één keer te winnen, in de debuutwedstrijd van de oefenmeester tegen RKC Waalwijk (2-0). Daarna speelde men drie keer gelijk en werd er vier keer verloren. In goed overleg besloten beide partijen vorige maand uit elkaar te gaan.