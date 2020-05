Mitchell van Bergen wacht mogelijk toptransfer: ‘Ik zou meteen ‘ja’ zeggen’

Mitchell van Bergen legde eerder deze maand een voorstel om zijn contract bij sc Heerenveen te verlengen naast zich neer. De twintigjarige buitenspeler wordt al langere tijd gevolgd door clubs uit het buitenland en de Nederlandse top en inmiddels lijkt één van die geïnteresseerde clubs bekend: Zenit Sint-Petersburg.

“Ik werd deze week door vier Russische journalisten benaderd. Wat ik wist van Mitchell van Bergen", verzekert commentator Jeroen Elshoff van de NOS. “En die kwamen allemaal uit Sint-Petersburg. Ik weet niet of dat waar is, maar daar in Sint-Petersburg gaat het gerucht dat Zenit Van Bergen wil hebben.”

Heerenveen wilde de verbintenis van Van Bergen opwaarderen en verlengen. De rechtsbuiten, die sowieso nog een contract voor twee seizoenen heeft in het Abe Lenstra Stadion, genoot in de voorbije transferperiodes al concrete interesse van andere clubs, maar besloot daar niet op in te gaan. Het valt niet uit te sluiten dat hij daar in de zomer anders in staat.

Collega-commentator Jeroen Grueter adviseert Van Bergen om Friesland zo snel mogelijk te verruilen voor Sint-Petersburg. “Ik zou meteen 'ja' zeggen als ik Van Bergen was. Wonen in één van de mooiste steden ter wereld.” Van Bergen maakte medio 2018 de overstap van Vitesse naar Heerenveen en was sindsdien goed voor 12 doelpunten in 55 Eredivisie-duels.

Zenit gaat riant aan kop in de Premjer Liga: het team van Sergei Semak heeft, met nog acht speeldagen te gaan, een voorsprong van negen punten op Lokomotiv Moskou en FK Krasnodar. Wijlen Fernando Ricksen is de enige Nederlandse voetballer die ooit voor Zenit speelde.