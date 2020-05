‘Misschien lachen jullie me uit, maar hij heeft alles van een jonge Van Persie’

Kai Havertz heeft grote indruk gemaakt op Hans Kraay junior. De spits van Bayer Leverkusen scoorde zaterdag tweemaal in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (1-3), nadat hij maandag hetzelfde deed op bezoek bij Werder Bremen (1-4). In zijn laatste vier optredens was Havertz goed voor zes doelpunten. Kraay junior hoopt dat de twintigjarige pupil van Peter Bosz zo spoedig mogelijk een toptransfer maakt.

Havertz scoorde in Mönchengladbach al binnen zeven minuten: een snelle tegenaanval leidde via Karim Bellarabi tot een inzet van de aanvaller achter de uitkomende Yann Sommer. Vlak voor de pauze trof Havertz de lat, maar uit een strafschop maakte hij na de pauze toch zijn tweede treffer. Zijn totaal staat dit seizoen op tien treffers, waarvan hij er acht maakte in de tweede seizoenshelft. "De eerste seizoenshelft was hij heel matig en kreeg hij veel kritiek in Duitsland", weet commentator Vincent Schildkamp, zondagavond tafelgast bij Voetbalpraat. "Ik vind het overdreven om het meteen over Real Madrid te hebben."

Schildkamp reageert daarmee op tafelgenoot Kraay junior, die zegt te hopen dat Havertz bij een club als Barcelona of Real Madrid terechtkomt. "Wat ik bedoel te zeggen, is dat hij in een heel mooie ploeg moet spelen. Het is een fantastische voetballer", verduidelijkt de analist. "Misschien lachen jullie me uit, maar het maakt me helemaal niet uit: hij heeft alles van een jonge Robin van Persie. Hoe hij loopt, hoe hij ballen eist, dat balletje dat hij met zijn linkerbeen op de lat duwde... hij heeft bijna alles wat Van Persie heeft. Net als Van Persie staat hij nooit vast op ‘nummer 9’, maar beweegt hij steeds."

Voor één potentiële werkgever vreest Kraay junior wel. "Het zou verschrikkelijk zijn als Bayern München Havertz haalt. Dat is hoe ze elk jaar kampioen worden: ze halen elk jaar de beste spelers weg bij concurrenten", zegt hij. Bayern werd vorig jaar in verband gebracht met Havertz en vorige maand claimde Sky dat de jongeling zelf het liefst naar de competitiegenoot gaat. De tv-zender voegde eraan toe dat Bayer minstens 110 miljoen euro verlangt voor het tot medio 2022 doorlopende contract van Havertz.

"Havertz was eigenlijk altijd een nummer 10", vult commentator Cristian Willaert aan. Hij stipt aan dat Bosz hem 'in eerste instantie' een vrije rol gaf op de rechterflank, vergelijkbaar met die van Hakim Ziyech bij Ajax. Die rol gaf Bosz, die in december 2018 werd aangesteld, eind februari 2019 voor het eerst aan Havertz. De trainer stelde hem sindsdien afwisselend op als aanvallende middenvelder en rechtsbuiten; pas sinds de laatste drie duels is Havertz de centrumspits. "Nu is hij inderdaad die zwevende, Van Persie-achtige spits. Hij heeft daar een nieuwe uitdaging in gevonden. Hij zit er heel goed in zijn vel."