Frenkie de Jong dankt ‘helden’: ‘Ik heb echt enorm veel respect voor hen’

Frenkie de Jong maakte een groot deel van de periode dat Spanje zich in een lockdown bevond niet van dichtbij mee, aangezien de middenvelder ervoor koos om de tijd dat er niet getraind mocht worden in Nederland door te brengen. De middenvelder is inmiddels weer terug in Barcelona, waar de trainingen onlangs voorzichtig werden opgestart. Na een periode van individuele oefeningen, wordt er sinds afgelopen maandag weer gewerkt met groepjes van maximaal tien spelers.

“Het was heel leuk om iedereen weer te zien”, reageert De Jong donderdag via de officiële kanalen van zijn werkgever. “Deze twee à drie maanden duurden wel erg lang. Het is altijd leuk om elkaar weer te zien na een vakantie of wat dan ook, maar dat duurt normaal gesproken maar drie weken. Dit was bijna drie maanden. Ik miste de trainingen, mijn ploeggenoten, het voetbal. En de rondo’s ook, zij zijn zo’n belangrijk onderdeel van onze trainingen.”

Het is de bedoeling om volgende maand het voetbal in LaLiga weer te hervatten en De Jong is blij dat de spelers nog even de tijd krijgen om zich voor te bereiden: “Ik denk dat het goed is geweest om individueel te beginnen, aangezien iedereen op zijn eigen tempo heeft gewerkt en nu kon zien hoe hij ervoor stond voordat er weer met de rest van de groep getraind mocht worden. Ik denk niet dat ik er klaar voor ben om al een wedstrijd te spelen. We hebben nog wel een paar weken training nodig. Eerst individueel, daarna in kleine groepjes en vervolgens met het hele team. Over een paar weken zullen we er klaar voor zijn.”

De Bundesliga ging afgelopen weekend al van start en net als miljoenen voetballiefhebbers over de hele wereld, zat ook De Jong voor de televisie: “Ik heb Borussia Dortmund tegen Schalke 04 gezien. Het was mooi om weer voetbal op tv te zien, maar zonder de fans is het niet hetzelfde. Zij creëren een speciale atmosfeer en het is allemaal beter met de fans in het stadion. Maar we zullen zonder hen moeten spelen. Hopelijk blijft het bij dit ene seizoen en zitten ze snel weer in het stadion. De wedstrijden zijn leuker als zij erbij zijn.”

Vanwege het coronavirus lijkt het spelen in een vol stadion voorlopig echter een utopie en De Jong verliest de problemen ook niet uit het oog: “Ik denk dat iedereen op de wereld dankbaar is voor de mensen in de zorg. Zij zijn de helden, altijd wel, maar nu helemaal. Zij vechten tegen het virus. Dat doen we allemaal. Ik heb echt enorm veel respect voor hen.”