‘Eerste gegadigde voor André Onana lijkt definitief af te haken’

De naam van André Onana werd recent in verband gebracht met Barcelona. De Telegraaf wist eind april te melden dat de Catalanen zich zelfs al officieel bij Ajax gemeld hadden voor 24-jarige doelman. Neto, de huidige reservedoelman, zou in de deal betrokken moeten worden of in ieder geval moeten vertrekken vooraleer Onana de overstap naar Barcelona zou maken, maar Mundo Deportivo schrijft donderdagochtend dat hij niet van plan is om de Spaanse grootmacht te verlaten.

In de Spaanse media werd gemeld dat Barcelona bereid was om te luisteren naar aanbiedingen voor Neto, die een jaar geleden als onderdeel van een ruildeal met Valencia voor Jasper Cillessen de overstap naar het Camp Nou maakte. De lezingen verschilden of Onana dan daadwerkelijk in beeld was als de opvolger van Neto. In tegenstelling tot het bericht van De Telegraaf wist Mundo Deportivo namelijk te melden dat Barcelona geen belangstelling had voor de doelman van Ajax. Een eventueel vertrek van Neto zou worden opgelost met het doorschuiven van de jonge sluitpost Iñaki Peña.

Neto is echter niet van plan om Barcelona te verlaten en wil ook volgend seizoen de stand-in van Marc-André Ter Stegen blijven. Het contract van de dertigjarige Braziliaanse loopbaan bij de regerend kampioen van Spanje loopt nog tot medio 2023 en er zou belangstelling zijn van Valencia en AC Milan, maar hij is dus niet van plan om te vertrekken. Mogelijk leidt het aanblijven van Neto wel tot het tijdelijke vertrek van Peña. In een eerder stadium werd al gesteld dat Barcelona overweegt om hem te verhuren, zodat hij elders ervaring kan opdoen.

Het was sowieso de vraag of Onana voor een rol als tweede doelman de overstap naar Barcelona zou maken. Ter Stegen, de onbetwiste eerste doelman, heeft bij de Catalanen nog een contract tot medio 2022 en de club wil dat dolgraag verlengen, maar beide partijen zijn voorlopig nog niet tot een overstemming gekomen. De naam van Onana werd eerder gelinkt aan onder meer Borussia Dortmund, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester United en Tottenham Hotspur. Ajax verlangt naar verluidt een bedrag van veertig miljoen euro voor de sluitpost uit Kameroen.