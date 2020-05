Mundo Deportivo: Feyenoord kan ’20 tot 30 miljoen euro’ tegemoetzien

Niet Sevilla, Real Betis of Valencia maar Arsenal gaat zeer waarschijnlijk de nieuwe club van Orkun Kökcü worden, zo verzekert Mundo Deportivo dinsdag. De sportkrant uit Spanje claimt dat de Londenaren in de middenvelder van Feyenoord de opvolger van Mesut Özil zien en bereid zijn om een formeel bod van ‘twintig tot dertig miljoen euro’ bij de club uit Rotterdam-Zuid neer te leggen.

Kökcü en Feyenoord komen er vooralsnog niet uit wat betreft een nieuwe samenwerking. De Rotterdammers willen de doorlopende verbintenis van de negentienjarige middenvelder, die tot medio 2023 op de loonlijst staat, graag openbreken en verlengen tot de zomer van 2025, maar het verschil tussen vraag en aanbod is vooralsnog te groot. Van alle buitenlandse clubs met interesse zou Arsenal de club zijn die bereid is om het hoogste bedrag op tafel te leggen, zo stelt Mundo Deportivo.

“Er is een aanbieding van Feyenoord gekomen, die heeft hij wederom geweigerd. Dat is heel simpel een verschil tussen vraag en aanbod. Feyenoord biedt iets aan, maar Kökcü vraagt meer”, zo verzekerde Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam twee weken terug in gesprek met het weekblad. “Natuurlijk moet je niet denken dat die jongen miljoenen wil gaan verdienen. Maar als speler zijnde, en hij is basisspeler, gaat het toch ook vooral om status. Niet alleen in de kleedkamer, maar ook op het veld en dus ook contractueel.”

“De salariëring staat natuurlijk niet in verhouding tot met wat sommige andere spelers bij Feyenoord verdienen”, claimde Krabbendam. “Ook een aantal jongens die op de bank zitten, verdienen al meer. Dat zijn bankzitters.” Kökçü speelde tot nu toe 47 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij goed was voor 7 goals en 10 assists.