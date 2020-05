‘Dortmund heeft regie in handen door afspraak met Haaland en Raiola’

Erling Braut Haaland speelt pas sinds begin dit jaar voor Borussia Dortmund, maar de Noorse spits wordt al weer veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij die Borussen. Real Madrid zou in Haaland bijvoorbeeld, samen met Eden Hazard en Kylian Mbappé, de aanval voor de toekomst zien, terwijl ook de naam van Manchester United blijft rondzingen. Geïnteresseerde clubs lijken voorlopig echter geduld te moeten tonen.

AS meldt maandag namelijk dat Dortmund en Haaland een mondelinge afspraak hebben dat de aanvaller tot tenminste 2022 bij BVB zal blijven. Van eerdere geruchten dat de negentienjarige spits door een speciale clausule in zijn contract aankomende zomer voor slechts 75 miljoen euro op te pikken valt, is volgens de Spaanse sportkrant bovendien ook niets waar.

Samenvatting: Borussia Dortmund - Schalke 04

Dortmund is volgens de berichtgeving met Haaland en diens zaakwaarnemer Mino Raiola overeengekomen dat het voor 2022 niet mee hoeft te werken aan een transfer van het talent. Mochten de jongeling en Raiola proberen om een eerder vertrek te forceren, dan zal er een transfersom die waarschijnlijk boven de 120 miljoen ligt op tafel moeten komen.

Cadena COPE weet overigens toe te voegen dat de fans van Real Madrid hoe dan ook weinig hoop hoeven te koesteren op een snelle komst van Haaland. Het Spaanse radiostation heeft vanuit de Koninklijke bevestigt gekregen dat de club aankomende zomer weinig van plan is op de transfermarkt. Er is bovendien nog altijd vertrouwen in Luka Jovic, die bijna een jaar geleden voor zestig miljoen werd overgenomen van Eintracht Frankfurt.