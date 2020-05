Karsdorp ‘niet trots’ op viral video: ‘Mensen riepen dat ik drugs had gebruikt’

Rick Karsdorp raakte eind vorig jaar in opspraak nadat een video van hem opdook waarop hij te zien is in een taxi na een stapavond. De rechtsback van Feyenoord wekte in het filmpje de indruk dat hij teveel had gedronken en op social media werd zelfs gesuggereerd dat hij drugs had gebruikt. In een interview met het Algemeen Dagblad komt de verdediger terug op de video.

Karsdorp zit in de bewuste video samen met iemand anders op de achterbank van een taxi. “Wat een avondje”, zegt de kennis van Karsdorp, die daarop reageert: “Zitten we dan in de taxi naar de Kop van Zuid, of niet taxichauffeur?” De kennis vervolgt: “Komen wij uit Rotterdam?”, zo klinkt het, waarna Karsdorp de zin afmaakt: “Kan je dat niet horen dan?”. De video zorgde voor veel ophef en destijds bracht Karsdorp al een korte reactie naar buiten: “Ik wilde er eerst niet op ingaan, maar er is één ding dat ik recht wil zetten. Iedereen mag zijn mening hebben, maar het raakt me dat mensen mij in verband brengen met dergelijke middelen. Iedereen die dichtbij me staat weet dat ik nog nooit iets heb gebruikt en zal gebruiken.”

Vijf maanden later gaat Karsdorp opnieuw in op het voorval. “Dat verhaal wil ik liever niet groter maken dan het is. Maar laat ik er dit over zeggen: na de laatste wedstrijd van 2019, die wij wonnen van FC Utrecht (1-2, red.), zijn we met een paar spelers gezellig op stap gegaan", vertelt de van AS Roma gehuurde rechtsback aan de krant. Hij en zijn ploeggenoten wilden 'stoom afblazen'. “Mensen zien mij nooit meer in de stad, maar toen was de winterstop aangebroken, was het vakantie en kon het wel. Ik had gedronken, dat klopt. Iemand die ik die dag voor de allereerste keer ontmoette, heeft mij gefilmd en dat filmpje doorgestuurd. En blijkbaar vond iemand het ook nog nodig om het op internet te plaatsen. Dat werd opeens een item. Mensen riepen zelfs dat ik drugs had gebruikt. Geloof me, ik ben niet trots op dat filmpje. Maar iedereen die mij kent, weet dat ik nooit aan die rotzooi zal beginnen. Nooit.''

Tijdens het gesprek wordt Karsdorp gezegd dat veel mensen zijn andere kant niet kennen. Zo komt hij op voor mensen in de zorg. “Wie goed doet, doet dat liever in stilte”, aldus Karsdorp, die de familie De Leeuw naar hun favoriete vakantieplaats Nerja in Spanje te sturen nadat materiaalman Carlo de Leeuw was overleden. “,Jij vraagt ernaar, dus geef ik antwoord. Met Carlo had ik echt een geweldige band. Ik had veel contact met hem tijdens zijn ziekte. We spraken af dat hij lekker naar Nerja zou gaan als hij zich beter zou voelen. Hij is helaas nooit meer beter geworden.”