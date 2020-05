Ajax verkiest voor derde keer op rij achterhoedespeler tot Talent van het Jaar

Sergiño Dest is door de technische staf van Ajax uitgeroepen tot Talent van het Jaar. De rechtsback, die de voorbije tijd nadrukkelijk wordt gelinkt aan Bayern München en Barcelona, volgt zijn concurrent Noussair Mazraoui op als grootste talent uit de gelederen van Ajax. "Pfff, echt geweldig! Ik ben onwijs verrast. Serieus, dit is echt een heel mooie verrassing", zo reageert Dest tegenover Ajax Life, de supportersvereniging van de club.

Het is voor de derde keer op rij dat een speler uit de achterhoede van Ajax er met de Marco van Basten-trofee voor Talent van het Jaar vandoor gaat, nadat Matthijs de Ligt en Mazraoui de prijs in respectievelijk 2018 en 2019 ontvingen. Dest schoof in de voorbereiding op het seizoen 2019/20 door naar het eerste elftal en dwong onder trainer Erik ten Hag direct een basisplaats af. In zijn eerste seizoen voor Ajax kwam de Amerikaans international tot 36 officiële duels, waarin hij goed was voor 2 goals en 6 assists.

"Ik zag het totaal niet aankomen", zegt de negentienjarige Dest. "Ik was aan het trainen en hoorde dat ik erna een interview zou hebben, maar er werd niet gezegd waarvoor. Opeens zag ik de trainer met een trofee in zijn handen en die bleek voor mij te zijn! Ik wist ook niet om welke prijs het ging, maar dat werd me natuurlijk snel duidelijk. Dit is echt heel mooi."

Dat de technische staf van Ajax Dest verkozen heeft tot grootste talent, geeft de vleugelverdediger extra genoegdoening. "Dat zegt mij in ieder geval dat ik een gewaardeerde kracht ben. Ik voel me er sowieso ontzettend door vereerd. Het is alleen maar een extra drive voor mij om nog verder te gaan, want ik wil nog veel meer prijzen winnen." Dest voelde vorig jaar tijdens de voorbereiding al snel dat hij kon aanhaken op het niveau van Ajax 1.

"Ja, ik voelde vrij snel dat ik goed bezig was", zegt de rechtsachter. "Dat heb je wel rap door natuurlijk, dus dat voelde lekker. Quincy Promes was er ook nieuw bij en hij gaf mij veel vertrouwen. Hij vertelde me kalm te blijven en zei dat ik vooral door moest gaan met wat ik deed, want dan zou ik volgens hem wel bij de selectie blijven. Ik speelde volgens mij bijna alle oefenwedstrijden en ook daarin ging het vrij goed."