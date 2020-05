‘Serieuze belangstelling’ bij Ajax bevestigd: ‘Dat moet worden afgewacht’

Er wordt de afgelopen tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Sergiño Dest. Veronica Inside meldde dat de negentienjarige vleugelverdediger ‘zo goed als rond is’ met Barcelona, wat overigens al snel werd ontkend door zaakwaarnemer Joes Blakborn. De belangenbehartiger zegt in gesprek met Ajax Showtime dat Bayern München wél serieuze belangstelling heeft voor Dest.

De naam van Dest wordt al maanden gelinkt aan Bayern München. Der Rekordmeister meldde zich in januari al met twintig miljoen euro bij Ajax, maar dat bod werd destijds door directeur voetbalzaken Marc Overmars naar de prullenbak verwezen. Dest zou naar verluidt wel oren hebben naar een overstap naar Bayern en was eerder al eens te gast bij een wedstrijd van de Duitse topclub. Bovendien zou Ajax bereid zijn om weer plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

Blakborn bevestigt dat Bayern inderdaad serieus in de markt is voor Dest. “Bayern is inderdaad serieus geïnteresseerd, maar of het tot een vertrek komt moet worden afgewacht. Eerst moeten de clubs elkaar daarvoor vinden en zover is het nog lang niet”, geeft Blakborn te kennen. De belangenbehartiger verwees de door Veronica Inside gemelde belangstelling van Barcelona eerder op de dag al naar het rijk der fabelen.

“Barcelona heeft weleens geïnformeerd naar de situatie van Sergiño, maar dat was het. Er is geen concrete belangstelling. Niet bij mij gemeld en niet bij Ajax”, zo werd Blakborn geciteerd door De Telegraaf-journalist Mike Verweij. Veronica Inside meldde op basis van ‘betrouwbare bronnen’ dat Dest ‘zo goed als rond’ is met Barcelona. Het contract van de Amerikaans international bij Ajax loopt nog tot medio 2022.